Paris BVJ OPERA Paris Séjour HUB à Paris ( Complet) BVJ OPERA Paris Catégorie d’évènement: Paris

Séjour HUB à Paris ( Complet) BVJ OPERA, 2 novembre 2021, Paris. Séjour HUB à Paris ( Complet)

du mardi 2 novembre au jeudi 4 novembre à BVJ OPERA gratuit

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale. BVJ OPERA 1 Rue de la Tour des Dames, 75009 Paris Paris Quartier Saint-Georges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-02T09:00:00 2021-11-02T23:59:00;2021-11-03T07:00:00 2021-11-03T23:59:00;2021-11-04T07:00:00 2021-11-04T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu BVJ OPERA Adresse 1 Rue de la Tour des Dames, 75009 Paris Ville Paris lieuville BVJ OPERA Paris