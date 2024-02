SÉJOUR HIVER POUR LES 11 À 16 ANS Centre Social l’Arboré Sens Mirecourt, mardi 5 mars 2024.

Séjour hiver pour les 11 à 16 ans.

Au gîte du Haut Grain à Ban sur Meurthe Clefcy dans les Vosges.

Programme ski alpin suivant l’enneigement, découverte du patrimoine et veillée à thèmes.

Tarif entre 200 et 300€ en selon le QF et actions d’autofinancement.

24 places.

Réservation auprès de Sulian RENAUD Animateur Jeunesse. Fédération Départementales des Foyers Ruraux des Vosges.Enfants

Début : 2024-03-05

fin : 2024-03-08

Centre Social l’Arboré Sens 205 avenue Louis Buffet

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est animateur.jeunesse88@mouvement-rural.org

