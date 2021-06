Séjour « Histoire et citoyenneté » La Ciotat, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, La Ciotat.

Le projet : Ce projet séjour est avant tout une initiative des jeunes. En effet, de manière pragmatique, un centre social est un foyer d’initiatives porté par les habitants, accompagnés par des professionnels. Le but ultime étant d’accompagner les usagers vers l’autonomie. C’est de cette manière que le référent jeunesse de la structure a été sollicité par les jeunes afin de les accompagner dans la construction de leur projet collectif. Des projets d’autofinancement ont été planifiés par ces adultes en devenir. Cela leur permettra de les responsabiliser et de les rendre acteurs. Ces actions d’autofinancement entretiennent le lien entre le jeune et la communauté. Effectivement, elles permettent non seulement de faire connaître les actions menées par le Centre Social, mais aussi de développer la socialisation et l’esprit citoyen du jeune. Au-delà de l’aspect financier, chacun s’est engagé à participer aux évènements et à la vie du centre social. Il est à noter que le référent jeunesse joue un rôle d’accompagnateur dans le projet. Il accompagne principalement dans la recherche de financements et aiguille les jeunes en ce qui concerne le lieu, le transport, la nourriture, les activités et la manière de budgétiser le coût du séjour. Le but étant de rendre les jeunes acteurs de leur projet et loisirs mais également autonomes. Ainsi, le séjour aura lieu dans un camping de mobiles homes pour une autonomie maximale. Quant à la région où se déroulera le séjour, les jeunes avaient émis la volonté de séjourner en Sardaigne, en Italie. En effet, un projet de mobilité européenne est à l’initiative des jeunes cette année. Le but est de visiter 5 grandes villes européennes pendant chaque période de vacances scolaires afin de découvrir d’autres cultures mais également de sensibiliser les jeunes à leur citoyenneté européenne. Cependant, au vu de la situation actuelle et du protocole sanitaire mis en place par la DDCS, il nous semble impossible de quitter le territoire national. Ainsi, après une grosse réflexion, les jeunes ont émis la volonté de séjourner à La Ciotat, une commune française située en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. C’est une ville très connue pour ses belles plages méditerranéennes mais également sa proximité avec l’Italie. Ce sera l’occasion de visiter le temps d’une journée la ville de Turin ou Gênes, si la conjoncture actuelle nous le permet, afin de ne pas trop dériver de notre projet initial. De plus, pendant ce séjour, toute une série d’activités sera programmée avec les jeunes. La présence de nombreux sites datant de l’ère romaine dans cette partie de la France, nous permettront d’allier loisirs, histoire et intrinsèquement citoyenneté. Et afin de les rendre plus autonomes, ils seront également accompagnés dans les tâches de la vie quotidienne, du lever au coucher. Ils auront en charge la programmation complète du séjour, du petit-déjeuner à la moindre activité, en passant par le budget de chaque activité ainsi que de leurs repas. Dates et lieu de séjour : Nous séjournerons au camping 4* La Baie des Anges du 10/07/21 au 17/07/21 Adresse : Chemin Des Plaines Barronnes 13600 La Ciotat Téléphone : 04 42 83 15 04 Tout prêt de la mer, à 3 km d’une superbe plage, les paysages de Provence et de Méditerranée ! Au cœur d’un grand parc de 10 hectares d’oliviers, de pins, de mûriers et de platanes, le camping-village La Baie des Anges est situé à 300 mètres de la mer (distance à vol d’oiseau) et à 20 minutes à pied. C’est un point de départ privilégié pour de multiples excursions sur terre, sur mer ou… sous la mer, à la découverte des magnifiques calanques et plages du littoral provençal ! PLANNING D’ACTIVITES : – JOUR 1 : Découverte des lieux, répartitions des chambres, après-midi détente ; – JOUR 2 : Visite des différents sites touristiques de la Ciotat et des alentours – JOUR 3 : Excursion en bateau et plongée en apnée à la Ciotat; – JOUR 4 : Visite de la ville de Monaco; – JOUR 5 : Activités sportives + après-midi baignade et détente ; – JOUR 6 : Canyoning et spéléologie dans les Gorges du Verdon ; – JOUR 7 : Visite de la ville de Turin et de ses institutions; – JOUR 8 : Journée détente, rangement des affaires avant le départ. Déroulé d’une journée type : 7h : Réveil, toilette puis petit-déjeuner jusque 8h30 ; 8h30/9h : Rangement des chambres / puis préparation des affaires pour la matinée ; 9h/12h : Activités de la matinée (activités sports collectifs, renforcement musculaire…) ; 12h/13h30 : Préparation du repas / repas / vaisselle et rangement ; 13h30/18h : Activités de la journée (voir planning ci-dessus) ; 18h/19h : Retour au camping, douche et temps libre ; 19h/20h30 : Préparation du repas/ repas/ vaisselle et rangement ; 20h30/23h : Veillée débats sur les thèmes des addictions ainsi que sur les sujets de société du moment : la crise du coronavirus et le confinement. 23h/23h30 : Retour dans les chambres et extinction des feux. Le thème du séjour tournera autour des addictions. Plus particulièrement l’addiction aux jeux vidéo. C’est une problématique présente chez les adolescents en général et plus particulièrement ceux du Centre Social. Il nous a semblé opportun de sensibiliser les jeunes pendant ce séjour puisque le cadre s’y prêtera bien évidemment très bien. Nous nous appuierons sur les paysages et les activités pour les habituer à profiter de ce qui nous entoure et laisser leur téléphone « aux vestiaires ». Puis-je être « addict » au jeu vidéo ? On retrouve dans l’utilisation problématique des jeux vidéo, des similitudes que l’on note aussi dans la consommation de substances psychoactives. Qui joue ? A quelle fréquence ? Les derniers chiffres (octobre 2017) montrent que les plus gros joueurs se situent dans les tranches d’âge : 10-14 (95 %), 15-18 (92 %) et 19-24 (91 %). Ils sont 24 % à jouer tous les jours ou presque, 29 % jouent régulièrement (au moins 2 fois par semaine), 23 % jouent de temps en temps (2 ou 3 fois par mois) et 24 % jouent à l’occasion (2 ou 3 fois par an). Les jeunes de 17 ans joueraient pour 5 % d’entre eux entre cinq et dix heures par jour. De plus, en raison du temps passé devant les écrans, 23 % d’entre eux disent avoir rencontré, au cours de l’année écoulée, un problème avec leurs parents, 5 % avec leurs amis et 26 % à l’école ou au travail. Les facteurs de risques d’une addiction au jeu vidéo. Certains adolescents vont avoir des fragilités psychologiques qui vont les rendre plus sensibles à l’usage abusif des écrans. Parmi ces facteurs de risques on trouve : • Une humeur dépressive (perte de goût et de plaisir pour ce qui était habituellement agréable). Cela peut aller jusqu’à la dépression • L’anxiété avec des pensées obsédantes (sur son avenir, sa scolarité future, les liens avec la famille, les copains) • Une mauvaise estime de soi avec une attitude de repli, d’inhibition • La phobie sociale, cette peur des autres peut devenir invalidante au point de rester cloué chez soi. On trouve également un risque de développer une addiction au jeu vidéo chez des adultes étudiants ou demandeur d’emploi pour lesquels, le temps libre et la liberté n’entravent pas le temps de jeu. Les caractéristiques de l’addiction au jeu vidéo. Le trouble du jeu vidéo inclus en juin 2018 dans la CIM-11 caractérise le jeu vidéo par : • un comportement de jeu persistant ou récurrent • des difficultés à contrôler les épisodes de jeu (fréquence, intensité, durée, cessation…) • la priorité accrue accordée au jeu (le jeu l’emporte sur les autres centres d’intérêts personnels et activités quotidiennes • la poursuite ou l’intensification du jeu malgré les conséquences négatives que cela peut engendrer. • délaissement important pour tous les domaines composant la vie (personnel, familial, social, éducatif, professionnel…) • le comportement de jeu peut être continu ou épisodique et récurrent Ces comportements de jeu et d’autres caractéristiques sont observés sur une période d’au moins 12 mois pour qu’un diagnostic puisse être posé… Tableau à objectifs : Objectifs généraux: – Soutenir la mobilité des jeunes, – Développer l’autonomie du jeune, le rendre acteur de son quotidien; – Favoriser l’ouverture au monde et la découverte d’autres cultures; – Sensibiliser les jeunes aux conduites à risques. Objectifs opérationnels: – Accompagner les jeunes dans la construction de leurs projets séjours européens ; – Impliquer les jeunes dans chaque phase d’élaboration des projets ; – Apporter une aide méthodologique et financière ; Développer l’autonomie du jeune, le rendre acteur de son quotidien, – Développer la construction de projets collectifs par le biais d’ateliers divers qui participent à l’autonomie du jeune (réflexion, débats, gestion de budget…) ; – Mettre en place des actions d’autofinancement ; – Mettre en place un planning d’activités en fonction du budget alloué ; – Attribuer de mobiles homes afin d’acquérir un maximum d’autonomie ; – Gérer un budget alimentaire par groupe, pour la durée complète du séjour ; – Participer quotidiennement et activement aux tâches ménagères ainsi qu’à l’élaboration des repas ; – Permettre aux jeunes d’accéder à la richesse culturelle de l’Europe et ainsi de mieux saisir leur identité européenne ; – Visiter les institutions ainsi que le patrimoine culturel, économique et social de la région PACA et de la civilisation romaine ; – Restituer une exposition photos au sein du centre social après chaque retour de visite. Sensibiliser les jeunes aux conduites à risques – Développer des actions de prévention des addictions. – Mettre en place des débats sur des thèmes d’actualités et/ou liés à l’actualité (impact du confinement sur la scolarité ; sur la consommation de jeux vidéo ; sur les rapports intrafamiliaux…)

Les jeunes participant aux séjours sont principalement les jeunes mobilisés tout au long de l’année. Cependant, il arrive que quelques jeunes soient inclus en cours. Les tarifs varient en fonction du QF, soit de 100 à 160€ pour la tranche la plus haute.

Le but de ce projet est de proposer aux jeunes du Centre Social un séjour pendant lequel ils seront accompagnés dans les tâches de la vie quotidienne, du lever au coucher.

