Saint-Jean-Saint-Nicolas bonhomme de neige Hautes-Alpes, Saint-Jean-Saint-Nicolas Séjour Hautes Alpes bonhomme de neige Saint-Jean-Saint-Nicolas Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Saint-Jean-Saint-Nicolas

Séjour Hautes Alpes bonhomme de neige, 9 août 2021, Saint-Jean-Saint-Nicolas. Séjour Hautes Alpes

du lundi 9 août au vendredi 13 août à bonhomme de neige

12 enfants de 6 à 8 ans seront hébergés à St Jean St Nicolas dans les Hautes Alpes, au centre : le Bonhomme de Neige. Ce séjour sera l’occasion pour les enfants de découvrir un nouvel environnement et un sport encore peu connue : la Cani Rando. Les enfants apprendront également à s’occuper des chiens dréssés et habitués à ce type d’activités, leur permettant de canaliser aussi leurs énergies et apprendre le respect mutuel. L’animal étant un bon médiateur éducative et affectif pour les enfants.

gratuité pour les familles

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale. bonhomme de neige Saint-Nicolas, 05260 Saint-Jean-Saint-Nicolas Saint-Jean-Saint-Nicolas Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-09T09:00:00 2021-08-09T09:30:00;2021-08-13T18:30:00 2021-08-13T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Saint-Jean-Saint-Nicolas Autres Lieu bonhomme de neige Adresse Saint-Nicolas, 05260 Saint-Jean-Saint-Nicolas Ville Saint-Jean-Saint-Nicolas lieuville bonhomme de neige Saint-Jean-Saint-Nicolas