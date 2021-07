Séjour Géo-Logique Accueil Spéléologique du Plateau d’Albion, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Saint-Christol d'Albion.

Séjour Géo-Logique

du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet à Accueil Spéléologique du Plateau d’Albion

Un séjour passerelle permet aux collégiens, CM1 et CM2 de créer du lien entre eux l’espace d’une petite semaine. Pendant ces cinq jours, ils tissent des liens , de façon à ce que l’entrée en 6ème se fasse plus sereinement pour les CM2 et qu’ils aient déjà des repères dans le nouveau lieu dans lequel ils vont passer les quatre futures années de leur vie: » le collège ». Pour les CM1, c’est un peu la même chose, mais ce séjour sert davantage à leur faire prendre conscience de leur rôle de grands, mais aussi à les responsabiliser.. Les 6ème se sentent les « mentors » des plus jeunes, les CM2 prennent davantage confiance en eux et appréhendent moins l’entrée au collège et les CM1 se responsabilisent un peu plus. Ce séjour, en gestion libre, permettra aussi aux enfants de développer leur autonomie et à apprendre à vivre en collectivité. Les enfants se verront attribuer des rôles au quotidien, ils seront par moment divisés en petits groupes pour: « cuisiner, servir, faire la vaisselle, nettoyer leurs sanitaires… ». Ce séjour a la spécificité de mettre en avant l’autonomie des enfants grâce à la cuisine et la présence d’une animatrice spécialisée dans la Prévention Sécurité Environnement. Durant ces cinq jours les enfants auront la chance de découvrir le patrimoine géologique local, la faune et la flore, grâce à des activités de pleine nature comme la spéléologie, la randonnée ou encore le canyoning. Apprendre en s’amusant, en dépassant ses limites et en s’entraidant, seront les maîtres mots de ce séjour.

Un séjour basé sur l’autonomie, la découverte du patrimoine local, environemental, et culinaire grâce au « sport » & des « ateliers cuisines » avec un professeur de Prévention Sécurité Environnement

Accueil Spéléologique du Plateau d’Albion Rue de l’Église, 84390 Saint-Christol Saint-Christol d’Albion Vaucluse



