Séjour gastronomique Cot’ chef ! Barneville-Carteret, vendredi 17 mai 2024.

Séjour gastronomique Cot’ chef ! Barneville-Carteret Manche

Vendredi

Derrière la renommée de la gastronomie du Cotentin, il y a des savoir-faire transmis au fil des générations et surtout beaucoup de passion.

Une passion qui anime Laurent Cesne depuis près de 40 ans ! En 1986, le jeune chef reprend les rênes du restaurant familial l’hôtel de la Marine , à Barneville-Carteret. Il ne lui faudra qu’une année pour décrocher une étoile au célèbre guide Michelin !

Précurseur de la cuisine à l’iode, depuis toujours il puise l’inspiration dans l’eau salée de son Cotentin natal.

A ses côtés, partez à la rencontre de producteurs locaux et apprenez à cuisiner…

Comme un chef !

Inclus dans le séjour

– 2 nuits à l’hôtel des Ormes

– L’ensemble des repas (du dîner du J1 au déjeuner du J3)

– Pot d’accueil

– Privatisation du phare de Carteret

– Visite privative et dégustation à la cidrerie Théo Capelle

– Balade en mer au large des côtes de la Hague

– Atelier culinaire animé par Laurent Cesne, à la Maison des Marmitons

– Atelier pâtisserie animé par Jean-François Foucher

– Transport sur les différents sites de la journée 2

Non inclus le transport des autres journées, les boissons, toute prestation non listée ci dessus.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17

fin : 2024-05-19

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie contact@ot-cotentin.fr

L’événement Séjour gastronomique Cot’ chef ! Barneville-Carteret a été mis à jour le 2024-03-07 par OT Cotentin