Les objectifs poursuivis :  Apprendre à vivre ensemble.  Adapter les rythmes de vie en fonction de chacun.  Proposer des ateliers ludiques en lien avec les apprentissages pédagogiques, résoudre les difficultés et mieux appréhender la rentrée  Sensibiliser les participants au développement durable et aux transitions écologiques.  Faire en sorte que le séjour constitue de réelles vacances pour l’enfant afin qu’il s’épanouisse pleinement.  Faire découvrir l’environnement culturel local.  Renforcer la parentalité.

10 € par participant dans le cadre du dispositif d’Etat « les vacances apprenantes »

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Centre de Vacances Le Kaly 05260 Saint-Michel-de-Chaillol Saint-Michel-de-Chaillol Hautes-Alpes

