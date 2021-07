Séjour familles à la mer(2 au 7 août 2021). CCAS DE Saint-Laurent-Sur- Mer, 2 août 2021-2 août 2021, Vernantes.

Séjour familles à la mer(2 au 7 août 2021).

du lundi 2 août au lundi 9 août à CCAS DE Saint-Laurent-Sur- Mer

* Les objectifs poursuivis :  Apprendre à vivre ensemble.  Adapter les rythmes de vie en fonction de chacun.  Proposer des ateliers ludiques en lien avec les apprentissages pédagogiques, résoudre les difficultés et mieux appréhender la rentrée  Sensibiliser les participants au développement durable et aux transitions écologiques.  Faire en sorte que le séjour constitue de réelles vacances pour l’enfant afin qu’il s’épanouisse pleinement.  Faire découvrir l’environnement culturel local.  Renforcer la parentalité.La Ville de Trappes organise tous les ans des séjours permettant la remobilisation scolaire dans un cadre propice à la découverte et au respect de la vie quotidienne. * _Le séjour du 2 au 7 aôut se déroulera à Saint- Laurent -Sur -Mer dans le calvados.Ce séjour se déroulera dans le cadre des « colos apprenanates »._ * _Ainsi, le prestataire propose un programme d’activités basé sur des baignades et jeux de plage, des activités nautiques (Paddle, char à voile, Kayac…), des sorties et des visites de sites._ * _Les animateurs qui accompagnent le séjour auront en charge la géstion de la vie quotidienne des familles, l’organisation de temps d’animation ainsi que l’organisation d’ateliers collectifs en matinée ou aprés midi dont l’objectif est de renforcer les apprentissages pédagogiques des enfants de 3 à 17 ans et également d »accompagner les parents à s’approprier des outils pour suivre la scolarité de leurs enfants._

10€ par personne(séjour dans le cadre des vvacances apprenantes).

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

CCAS DE Saint-Laurent-Sur- Mer Rue de Quincangrogne 14710 Saint Laurent Sur Mer Vernantes Maine-et-Loire



