Séjour Evasion à Sillé le Guillaume

du lundi 16 août au vendredi 20 août à Cercle de Voile de Sillé Plage Nature

Le centre de voile de Sillé Plage est situé au bord du lac de Sillé-le-Guillaume et est un club de voile, une base nautique et aussi une base de plein air. Cercle de Voile de Sillé Plage nature propose différentes activités de l’escalade, course d’orientation et du tir à l’arc. le CVSPN dispose d’une capacité d’hébergement de 80 lits répartis dans 20 chambres (de 2 à 5 lits) et d’une restauration de 80 couverts avec prise en compte des allergies et des régimes alimentaires spéciaux. Pour les toilettes, douches, des sanitaires sont à disposition pour le groupe. Séjour de 5 jours/4 nuits: activités; équitation,accrobranche, sport innovant, tir à l’arc, grands jeux, veillées.

400

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Cercle de Voile de Sillé Plage Nature 37 sillé plage Sillé-le-Guillaume Sarthe



