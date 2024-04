Séjour été Valloire La joie de vivre Valloire, vendredi 19 juillet 2024.

Séjour été Valloire dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 19 – 27 juillet La joie de vivre En fonction du quotient familiale de 170€ à 230 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-19T18:00:00+02:00 – 2024-07-19T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-27T00:00:00+02:00 – 2024-07-27T13:00:00+02:00

Séjour à la montagne à destination des enfants de 10-14 ans issus du quartier prioritaire de Lille Sud.

L’approche sensorielle d’un milieu nouveau, la rencontre de professionnels, l’étonnement et le dépaysement, constituent des sources de questionnement et de comparaison, de stimulation de la curiosité. Le besoin de comprendre et de communiquer s’en trouve activé. La pratique d’activités physiques et sportives variées permet d’éprouver ses capacités et de conquérir une plus grande aisance corporelle et une plus grande confiance en soi. Par ailleurs, au-delà des apprentissages, ce séjour tend à compenser les inégalités sociales et culturelles en permettant la découverte, par tous les enfants, d’autres modes de vie, de cultures différentes, contribuant ainsi à l’éducation à la citoyenneté. Un moment de vie collective partagé avec l’ensemble de groupe n’est jamais banal dans l’expérience sociale d’un enfant.

Également nous souhaitons développer, par ce séjour en montagne, le rapport à la règle pour les jeunes en QPV. Notre projet pédagogique vise à offrir aux jeunes des quartiers prioritaires une expérience enrichissante en montagne, tout en mettant l’accent sur le développement de leur rapport à la règle. En les impliquant dans des activités de plein air, nous cherchons à favoriser leur autonomie, leur responsabilité et leur respect des règles, compétences essentielles pour leur épanouissement personnel et leur intégration sociale. Il s’agira notamment, de développer chez les jeunes un sens de la responsabilité et du respect des règles à travers des activités de plein air encadrées (règles de sécurité) et de favoriser la cohésion sociale et l’esprit d’équipe au sein du groupe de jeunes participants (règles de vie).

La joie de vivre Rue des moulins 73450 Valloire Valloire 73450 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « bernard.cslg@gmail.com »}]

montagne sports

