Vieux-Boucau-les-Bains Le port d'Albret Landes, Vieux-Boucau-les-Bains Séjour été à Vieux Boucau Le port d’Albret Vieux-Boucau-les-Bains Catégories d’évènement: Landes

Vieux-Boucau-les-Bains

Séjour été à Vieux Boucau Le port d’Albret, 22 août 2021, Vieux-Boucau-les-Bains. Séjour été à Vieux Boucau

du dimanche 22 août au samedi 28 août à Le port d’Albret

Le service jeunesse propose aux jeunes agés de 11 à 17 ans un séjour à Vieux Boucau autour des sports de glisse (surf, squate, longboard, …). Les jeunes ont l’ogligation de participer aux réunions d’implication et de construction du séjour en amont du départ. Les axes de travail durant ces réunions : – Elaboration des règles de vie – Elaboration du programme d’activités – Créer une cohésion de groupe à travers des activités définies – constitution du dossier d’inscription

550€

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale. Le port d’Albret Vieux Boucau Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-22T06:00:00 2021-08-22T06:30:00;2021-08-28T22:30:00 2021-08-28T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Landes, Vieux-Boucau-les-Bains Autres Lieu Le port d'Albret Adresse Vieux Boucau Ville Vieux-Boucau-les-Bains lieuville Le port d'Albret Vieux-Boucau-les-Bains