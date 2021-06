Séjour été à BorD’eaux Otellia Auberge de jeunesse, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Blanquefort.

du samedi 31 juillet au vendredi 6 août à Otellia Auberge de jeunesse

Le séjour été se déroulera entre le 31 juillet et le 6 août 2021 dans le sud ouest de la France plus précisément à 13 km de Bordeaux dans la localité de Blanquefort. Le départ de Nevers est prévu le 31 juillet à 8h00 pour une arrivée estimée à 15h sur l’auberge de jeunesse Otellia (Ecolabel Européen en 2014 gage de la qualité des produits et services plus respectueux de l’environnement.) le premier jour se ponctuera par une balade pour découvrir Bordeaux la nuit et notamment le miroir d’eau. * 1er Jour départ sur le bassin d’Arcachon avec la célèbre montée des dunes du Pilat et une journée plage. * 2éme jour matin : visite guidée à vélo et découverte de Bordeaux et son coeur historique l’aprés midi une sortie canoé pour une autre perspective de la ville * 3éme journ matin visites du Muséum de Bordeaux – sciences et nature arés-midi visite du Cap Ferret * 4éme jour « journées aquatiques » : au programme bouées tractées et initiations jetski à Biscarosse * 5éme jour : « Surprise » * Vendredi Départ 10h pour arrivée estimée à 17h00

Sur inscription

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Otellia Auberge de jeunesse 67 rue de Maurian Blanquefort Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

