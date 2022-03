Sejour été 11-15 ans PIriac / Mer CSC Laetitia Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Trajet assuré en car au départ de la Laetitia Nuit sous tente & pension complète à Piriac sur mer (44) Réunion d’infos en juin pour les familles Activités : Découverte du milieu marin, Catamaran & Bivouac dans les arbres. Un « test anti-panique » natation est obligatoire.

Tarifs selon QF CAF

Des séjours ludiques, sportifs, mais pas que… pour un été inoubliable ! CSC Laetitia 49 rue Chanoine Larose Nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique

