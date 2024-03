SEJOUR EQUITATION EN BOURGOGNE CENTRE DU GUE DE FRISE Arquian, dimanche 21 juillet 2024.

SEJOUR EQUITATION EN BOURGOGNE dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 21 – 27 juillet CENTRE DU GUE DE FRISE 550.00 €uros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-21T11:00:00+02:00 – 2024-07-21T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-27T00:00:00+02:00 – 2024-07-27T11:58:00+02:00

Sur le Centre les enfants sont hébergés dans des bâtiments en dur et répartis dans les chambres en fonction de leur âge.

Nous mettons en place deux organisations : une pour les juniors jusqu’à 9 ans et une autre pour les séniors à partir de 10 ans.

Les juniors sont repartis en groupes de 10 enfants en fonction des âges. Ils sont sous la responsabilité d’un animateur tout au long de la journée. Ils suivent un planning journalier qui comprend les cours de poney, les ateliers équestres, le tennis et les différentes activités manuelles et sportives..

Lors des activités équestres ils sont pris en charge par les moniteurs diplômés d’état et pour le tennis par des animateurs spécialisés.

Les séniors sont repartis en groupes de niveau pour l’équitation et le tennis .

Un planning est proposé tous les jours avec les horaires des différentes séances d’équitation et de tennis. En plus de ces 2 activités principales, un panel d’activités (équestres, sportives, manuelles ou autres) est mis en place journellement par les animateurs avec différentes propositions pour une même tranche horaire.

Les enfants peuvent donc faire leur choix et composer leur journée selon leurs envies du moment.

L’EQUITATION est l’activité dominante.. Elle est encadrée par une instructrice, des moniteurs diplomés et des bap poney.. Chaque enfant bénéficie de 3 heures d’activités équestres par jour dont 2 heures de monte consecutives. Les reprises se font en carrières ou en manèges. Pour les enfants qui souhaiteraient vivre leur passion à fond, un Atelier Equestre est mis en place au cours de la journée en plus des séances de monte.Nous leur proposons des séances de longues rênes, des soins aux poneys, du travail à pied, des séances d’hippologie et d’éthologie.

Nous faisons également passer les examens « poney » (pour les enfants jusqu’à 9 ans) et « Galops » de la Fédération Française d’Equitation.

En plus de cette activité dominante, nous proposons plusieurs autres activités:à travers des ateliers:

les Ateliers Sportifs avec des cours de tennis, des sports collectifs (foot, Volley ball, Basket ball…) des sports individulels (Minigolf, Pétanque…)

Les Ateliers Travaux Manuels et Jeux de Société pour des moments plus calmes.

La piscine couverte et chauffée accueillera les enfants quotidiennement pour des baignades raffraichissantes et decontractantes.

CENTRE DU GUE DE FRISE 58310 ARQUIAN Arquian 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « http://guedefrise.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0386396069 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@guedefrise.com »}]

