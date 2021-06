Séjour équitation Association Jean Zay Centre social de Courteille, 16 août 2021-16 août 2021, Darnétal.

Séjour équitation

du lundi 16 août au vendredi 20 août à Association Jean Zay Centre social de Courteille

Guidés par une équipe formée et expérimenté (BPJEPS, B.A.F.D, B.A.F.A), les jeunes pratiqueront des activités aussi riches que variées au gite de Vandoeuvre à St Léonard des bois. Pour chaque animation nous privilégions les groupes de petites tailles dans la mesure du possible. L’activité équitation sera au cœur de la programmation. Entre balade et soin des chevaux et poneys, les enfants apprendront à cohabiter avec l’animal. Permettre aux enfants de s’exprimer et donner leurs points de vue. L’enfant est acteur de son séjour, il faudra donc lui laisser des temps où il pourra choisir, décider avec le groupe. Un temps dédié au blog photo du séjour sera organisé, chaque jour, animateurs et enfants réaliseront ensembles un petit article permettant de communiquer sur leur séjour. L’objectif étant de leurs permettre d’apprendre à manier l’outil informatique. Les conseils (temps démocratiques) permettront à chacun de donner son point de vue, proposer des solutions pour prendre ensemble une décision. L’objectif étant de favoriser la prise de parole et permettent d’exprimer son point de vue. Une attention particulière sera portée sur les temps de repas, la vie quotidienne et le vivre ensemble. Une heure par jour, les enfants en petits groupes pourront s’adonner à des activités scolaires sous forme ludique. Coloriage magique, jeux de sociétés, conte, marionnette…seront utilisés. Tous ces temps d’animations et de découverte auront donc un lien direct avec l’apprentissage de différentes matières scolaires.

Départ du centre social

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Association Jean Zay Centre social de Courteille Rue Edouard Branly Darnétal Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T08:00:00 2021-08-16T23:59:00;2021-08-17T00:00:00 2021-08-17T23:59:00;2021-08-18T00:00:00 2021-08-18T23:59:00;2021-08-19T00:00:00 2021-08-19T23:59:00;2021-08-20T00:00:00 2021-08-20T17:00:00