Séjour Equinoxe, le Cotentin au rythme des marées Saint-Vaast-la-Hougue, vendredi 20 septembre 2024.

Séjour Equinoxe, le Cotentin au rythme des marées Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Vendredi

Deux fois par an, les marées d’équinoxe renforcent le caractère maritime du Cotentin. Du plus fort courant d’Europe, le raz Blanchard, aux estrans sublimes de la baie de Saint Vaast-la-Hougue, le photographe, auteur et naturaliste Arnaud Guérin vous propose de vivre et de découvrir la péninsule en sa compagnie, au rythme de la marée.

Les deux nuits passées sur la sauvage île Tatihou font de ce séjour en Normandie une expérience unique.

En ce mois de septembre, les lumières sont boréales, franches et tranchantes, enchantant les photographes comme les amateurs de nature, alors que de nombreux oiseaux marins peuplent la baie de Saint Vaast pour notre plus grand bonheur…

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-20

fin : 2024-09-22

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie

