Séjour équestre à Valrance en Aveyron Valrance, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Saint-Sernin-sur-Rance. Séjour équestre à Valrance en Aveyron

du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet à Valrance

12 enfants de 6 à 8 ans pourront participer à un séjour équitation à Valrance durant 5 jours. Ils s’initieront à l’équitation et participeront aux soins des chevaux. Les après midi seront consacrés à la visite de la région, grands jeux et jeux sportifs.

sur inscription

