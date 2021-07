Sejour entre Mer et Montagne Auberge de jeunesse les camelias, 16 août 2021-16 août 2021, Nice.

Sejour entre Mer et Montagne

du lundi 16 août au samedi 21 août à Auberge de jeunesse les camelias

L’auberge de Jeunesse offre un excellent point de départ pour découvrir Nice et sa région Nice, capitale du département des Alpes-Maritimes sur la Côte d’Azur. Nos sejours sont axés par theme et objectif : Theme : Culturelle et detente Ce sejour va permettre aux jeunes de decouvrir un environnement culturel riche en histoire et de leur offrir des moments de detente inoubliable . NICE , un Littoral exceptionnel ———————————- A travers nos objectifs de sejour , les jeunes vont decouvrir un patrimoine , une histoire ,les sensibiliser à la faune et la flore. C’est au fil de la construction de leur sejour et leur planning que « apprentissage va rimer avec connaissance et vacances » ***Visite du parc de la colline du château:** ce site etait une forteresse de premiere importance ***Ballade sur la promenade des anglais :**L’une des plus celebre avenue du monde. ***Visite du parc Phoenix :**labellisé »jardin remarquable /7 hectares de de detente et de decouverte faune et flore ***Journée à Marseille :**Decouverte d’une ville touristique et de paysage exceptionnel ***Journée Parc D’Attraction « ok Corral »:** parc d’attraction avec un nom historique. **Objectifs du sejour :** Faire découvrir aux jeunes un lieu historique Vivre une expérience unique Découvrir un lieu avec une nature incroyable Permettre aux jeunes de se dépasser Découvrir un lieu culturel Visiter un monument historique Sensibiliser les jeunes à la faune et la flore Favoriser la découverte d’un nouvel environnement Encourager à la pratique sportive de la marche Découvrir une nouvelle ville Favoriser et encourager les sorties culturelles Crée des liens entre jeunes, divertissement, autonomie, connaitre différente sensation

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Auberge de jeunesse les camelias 3 rue spitaliéri 06000 Nice Nice Quartier Jean-Médecin Alpes-Maritimes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T09:30:00 2021-08-16T23:59:00;2021-08-17T00:00:00 2021-08-17T23:59:00;2021-08-18T00:00:00 2021-08-18T23:59:00;2021-08-19T00:00:00 2021-08-19T23:59:00;2021-08-20T00:00:00 2021-08-20T23:59:00;2021-08-21T00:00:00 2021-08-21T09:00:00