Séjour “En quête de spiritualité” Loison-sur-Créquoise, 10 juin 2022, Loison-sur-Créquoise.

Séjour “En quête de spiritualité” 100 impasse de Fresnoy Loison-sur-Créquoise

2022-06-10 – 2022-06-12

100 impasse de Fresnoy Loison-sur-Créquoise Pas-de-Calais

Loison-sur-Créquoise Dans un monde contemporain où les dangers et les incertitudes sont devenus notre lot quotidien, nous sommes nombreux à constater une perte collective de direction et à être en recherche individuelle de signification.

En quête de sens dans nos existences. Pourtant une possibilité immémoriale s’offre à nous, voie à la fois naturelle et ancestrale, personnelle et globale celle de la spiritualité. Mais qu’est ce qui se cache derrière ce concept ?

Nous vous proposons ensemble de mener l’enquête. Dans un espace qui appelle à l’apaisement, le temps d’une pause champêtre nous vous proposons de vous sensibiliser, de (se) questionner, de pratiquer pour éclairer cette notion de spiritualité.

Animé par Olivier Barbarroux, vos deux journées aspirent à la découverte de soi, mêlant des temps de reliance, au corps par des activités physiques, à l’esprit par des pratiques méditatives, au monde autour de la découverte de sagesses orientales, à l’autre avec des ateliers participatifs, auquel s’ajoutera une proposition cinématographique ludique et esthétique qui saura atteindre vos cœurs et vos âmes.

On vous invite à renouer avec cet espace oublié, encore en friche ou toujours vierge, celui de l’esprit. Par cette sensibilisation à la spiritualité nous nous proposons humblement d’être des relais d’un espoir, des éclaireurs sur le chemin vers soi.

Places limitées – Participation uniquement sur inscription suivant les modalités décrites ci-dessous.

Prix : Tarif du séjour (hébergement ou pas, repas, animation) entre 370 euros et 560 euros suivant l’option d’hébergement choisie au Domaine (pas d’hébergement, chambre single, double ou quadruple).

L’hébergement doit être réservé avec paiement de l’intégralité auprès de Florence à : florence@domainedefresnoy.com

Hébergement Single : 240 euros

Hébergement chambre double : 160 euros

Hébergement suite avec 4 couchage : 120 euros

Droit d’accès hors hébergement : 50 euros.

Les modalités de remboursement en cas d’annulation sont les mêmes que celles en vigueur pour l’activité de chambre d’hôtes.

Le coût de l’animation : 220 euros à payer au début du stage directement à Olivier.

Le coût de la restauration : 100 euros pour la pension complète à régler sur place également en début de stage.

florence@domainedefresnoy.com http://www.domainedefresnoy.com/

dernière mise à jour : 2022-03-22 par