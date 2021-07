Séjour en Normandie 12-17 ans : Histoire et découvertes Auberge de jeunesse FUGI, 2 août 2021-2 août 2021, Cherbourg-en-Cotentin.

En s’appuyant sur le Pôle Jeunesse 12-30 ans du Centre social intercommunal de l’Est de la Somme (CSIES) et les temps de vacances proposés depuis plusieurs années (CAJ 12-17 ans), un groupe de jeunes volontaires finalise depuis le début des vacances d’été, l’organisation d’un séjour de vacances apprenantes proposé début août 2021. Ce dernier a pour but d’allier loisirs, culture et citoyenneté sur un site géographique différent, inconnu et dépaysant. Mais surtout d’apporter une dimension éducative à travers le renforcement des apprentissages, et en particulier l’Histoire. Ce projet s’appuie sur une demande des publics jeunes participant aux activités du CSIES de pouvoir organiser des séjours de vacances l’année (hiver, printemps ou été). S’appuyant sur les expériences passées et les mini-séjours (camps) mis en place, les jeunes souhaitent organiser et s’investir plutôt que simplement s’inscrire et participer : « être acteur et non simple consommateur » (projets éducatif et pédagogique annuels). Le séjour aura lieu en Normandie dans un gîte de groupe. Une valeur éducative est mise en avant : l’Histoire. Et en particulier, celle de la 2nde guerre mondiale. Pendant le séjour les activités planifiées devront également répondre à ces derniers. Il en est de même pour la vie collective sur le lieu d’hébergement. Le bilan et l’évaluation globale du projet se feront tout au long de sa durée et particulièrement à la fin de celui-ci. L’équipe d’encadrement se voudra « garant » du groupe qui se trouvera en position d’autonomie et de responsabilité. Néanmoins, les adultes accompagnateurs de doivent d’appliquer et de faire appliquer les réglementations applicables aux Accueils Collectifs de Mineurs. Le projet pédagogique détaillé ci-après est travaillé et édité par les jeunes impliqués. Il est un complément des projets éducatif et pédagogiques annuels et a été soutenu et validé par l’équipe d’animation et le responsable du Pôle jeunesse. MODALITES DE FONCTIONNEMENT N° déclaration : 0800433CL000120-20-A02 Dates : du 2 au 6 août 2021 (5 jours – 4 nuits) Lieu : Auberge de jeunesse FUGI – 55, rue de l’Abbaye – 50100 CHERBOURG OCTEVILLE N° agrément ANJEP N° 59-2 Public : 24 jeunes âgés de 12 à 17 ans adhérents du Centre social Est Somme. La priorité est donnée aux jeunes inscrits, présents et impliqués en juillet dans les divers projets du CAJ 12-17 ans et, en particulier, celui-ci. Encadrement : – Hamilton GALINA MONTEIRO, directeur stag. BAFD – dipl. BAFA – Surveillant de baignade, – Maurane DUMONT, animatrice diplômée BAFA, sapeur-pompier volontaire, – Mickaël RIPPERT, animateur non diplômé. Tarifs : fixés en fonction du quotient familial établi par la CAF de la Somme. Transport : 3 minibus CSIES 9 places pour le départ, les trajets sur place et le retour. Activités : cf. planning prévisionnel joint. OBJECTIFS – Mettre en œuvre et vivre un réel temps de vacances, – Impliquer les jeunes dans la vie sociale locale du lieu d’accueil, – Permettre la découverte d’un espace géographique, social, culturel différent, – Favoriser l’accession à l’autonomie et la responsabilisation à travers l’implication individuelle et collective, – Inscrire l’action dans les objectifs fixés par le projet social 2019-2022 (implication et gestion par les adhérents), – Développer la mixité sociale, les principes de tolérance et de respect, – Initier les jeunes à la notion de projet et d’implication. RENFORCEMENT DES APPRENTISSAGES Les temps d’apprentissages se dérouleront de façon régulière afin de permettre au groupe de jeunes d’apprendre et de s’instruire de façon ludique et progressive. Une attention particulière est menée concernant le rythme et le niveau de chacun. En complément des intentions éducatives et des objectifs pédagogiques communs à l’ensemble des périodes d’accueil annuelles, ce séjour permettra également : – de favoriser la compréhension du monde et des enjeux historiques (2nde Guerre Mondiale), – de s’interroger sur l’impact des comportements humains dans la société actuelle (devoir de mémoire), – de visiter des sites historiques et culturels remarquables, – d’appréhender la notion de responsabilité individuelle et collective, – de faciliter les liens entre le vécu du séjour et les connaissances scolaires ou individuelles, – de s’impliquer dans la vie locale à travers des actions citoyennes. Le groupe de jeunes met ainsi en exergue la découverte et l’expérimentation en proposant des animations ludo-éducatives et des visites de lieux symboliques. Ces contenus seront menés par le groupe avec le soutien de l’équipe d’animation et des structures partenaires locales. De plus, un projet suivi depuis 2019, favorise les temps de discussion et de témoignages d’anciens combattants de la guerre d’Algérie. S’ajoute à ces rencontres, une représentation du spectacle « Résistantes ! » abordant le sujet des femmes résistantes pendant la 2nde Guerre mondial. Ce séjour s’inscrit dans cette continuité. Chaque début de matinée sera l’occasion de revoir, adapter et/ou confirmer le programme de la journée en fonction de la météorologie, des contraintes et de la vie du groupe (fatigue), etc. La fin de journée sera consacrée à un bilan, orienté particulièrement sur les compétences et connaissances acquises au cours de la journée. Le programme des soirées est davantage propice aux animations ludiques et de loisirs. PROGRAMME / ACTIVITES Ateliers de sensibilisation : connaissances théoriques sur l’Histoire de la 2nde Guerre mondiale, l’environnement et la citoyenneté, Visites de musées et sites historiques : apports de connaissances, discussion, débats, etc. (ex : plages du débarquement, mémorial, bunker, etc., Visites de sites remarquables : Mont Saint Michel, Saint Malo, Etretat, etc. Activités ludiques : brocante nocturne, soirée animée, veillées, etc. Rencontre avec CAJ locale : sensibilisation sur l’environnement et l’éco-citoyenneté / nettoyage de la plage.  Programme prévisionnel joint en annexes REGLES DE VIE Les règles du séjour sont définies par les jeunes, sous l’autorité de l’équipe d’animation qui veille, en plus de celles-ci, à l’application des réglementations et lois en vigueur. Vie quotidienne : Participation de tous (jeunes + animateurs) aux différentes missions quotidiennes (hygiène, repas, ménage, etc.). Une attention accrue est portée quant à l’application du respect mutuel tout au long du séjour ainsi qu’aux éventuelles attitudes non convenables. Les « interdits » : Alcool, tabac et substances illicites. Sexualité : respect de la non mixité dans les chambres, temps de discussion et de prévention, rencontre avec les couples, préservatifs prévus dans les trousses pharmacie. Ecrans : En dehors des temps d’activités, les outils numériques personnels sont tolérés dans la limite d’une utilisation mesurée. Dans la continuité des objectifs pédagogiques de l’été, l’équipe d’animation veillera à leur utilisation (temps, contenus, …). Argent de poche : Il est possible pour les jeunes d’apporter de l’argent de poche, d’un montant raisonnable, pour leurs achats personnels. La mise en place d’une caisse sécurisée sous l’autorité du responsable du séjour pourra être proposée. Nuits : Le sommeil de chacun devra être respecté. La mixité pour la nuit dans les chambres est strictement interdite. Chaque jeune devra veiller à ranger ses effets personnels. JOURNE TYPE 7 H 30 – 9 H 00 – Petit déjeuner, toilette – Présentation programme (+ modifications éventuelles) 9 H 30 – 12 H 30 – Activités planifiées (cf. document joint) – Activités au choix en fonction des envies, des besoins et du rythme des jeunes 12 H 30 – 13 H 30 – Repas sur le lieu d’activités ou au gîte 14 H 00 /18 H 30 – Activités 18 H 30 – Retour progressif des groupes (si différents) – Temps calmes individuels ou collectifs (correspondance, toilettes, préparation des animations du soir, …) – « Quartier libre » : conditions (durée, limites, règles, …) discutées avec les jeunes 19 H 00 – 20 H 00 – Diner 20 H 00 – 22 H 00 – Animations communes ou différenciées en fonction des attentes des jeunes (veillées, sorties, ateliers…) – Bilan de la journée et des apprentissages acquis Dès 22 H 30 – Heure du coucher (échelonné en fonction des âges et des besoins) – Temps calme (jeux de société, discussion) autorisé jusque 23 H 30 dans les salles d’activité 00 H 00 – Extinction des feux RELATIONS AVEC LES FAMILLES Le groupe de jeunes, accompagné de l’équipe d’animation, animera un temps de réunion et d’informations auprès des familles avant le séjour. Les familles pourront se tenir informés grâce à nos réseaux sociaux (Facebook et Snapchat). Les jeunes, soutenus par l’équipe, veilleront à partager des publications régulièrement. Les jeunes auront le droit d’utiliser leurs téléphones pour communiquer avec leurs familles sur les temps dédiés (hors activités). Le Centre social Est Somme, via sa fonction accueil/secrétariat, et le Responsable du pôle jeunesse restent en relation avec les familles et le groupe sur place. EVALUATION Indicateurs de réussite : – recherches de financements (ANCV, « colo apprenante », …, – 30% des jeunes du séjour impliqués dans la préparation, – assiduité/présence – mixité (sociale, origine géographique, quotient familial, âge, sexe) A la fin du séjour, le projet sera évalué avec les jeunes et les encadrants via un bilan d’auto-évaluation et questionnaire de satisfaction. Les animateurs mettront en place pendant le séjour, des temps de travail pour la création d’un carnet de voyage en ligne, afin qu’ils puissent restituer jour après jour grâce à des photos, des mots clés, des impressions personnels, les journées apprenantes et loisirs auxquelles ils auront participé.

