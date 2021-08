Séjour en montagne à l’écoute de soi et du monde Hautes-Pyrénées, 25 septembre 2021, Saint-Lary-Soulan.

du samedi 25 septembre au dimanche 26 septembre à Hautes-Pyrénées

Dans une ambiance résolument automnale, je vous invite à renouer avec votre capacité à écouter et à vous relier avec les éléments naturels. Vous apprenez à éveiller vos sens au contact du vent, des pierres et de toute la vie subtile des monts et des forêts. A partir de cette connexion privilégiée, un autre travail d’accompagnement est possible, plus sensible, plus direct. L’effort physique (modéré rassurez-vous), la marche consciente et les temps de méditation/contemplation donnent à ce périple montagnard une saveur particulière: il a le goût du vrai et du simple, il facilite notre capacité à nommer ce qui gêne, ce qui encombre notre envie de vivre libre. Des outils simples (mandalas, écriture, bain(s)) complètent ce que nous offre gracieusement la Nature. Ils nous permettent de déposer nos vieux paquets, nos fardeaux de l’ancien monde et de nous réapproprier toute la richesse de notre vie intérieure pour en faire notre guide de conduite au quotidien. Amandine témoigne de son séjour en juin… « Après quelques séances avec Philippe, j’ai participé à son séjour en montagne, 3 jours à l’écoute de Soi. Cette aventure « intérieure-extérieure » a été une vraie révélation dans mon parcours. L’intégrité et l’authenticité de l’accompagnement de Philippe m’ont permis confiance et lâcher-prise. Je me suis senti en perpétuelle co-création, à la fois avec les éléments offerts par Mère Nature et dans le processus guidé subtilement par Philippe durant ces 3 jours. J’ai trouvé dans cet espace-temps presque suspendu, une force en mon être qui me porte depuis… Je suis allé à la rencontre des montagnes et de moi-même dans ce séjour, je peux largement dire que la magie a œuvrée ! ».

280 €

Aventure intérieure-extérieure en version automnale

Hautes-Pyrénées Saint-Lary-Soulan



