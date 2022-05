Séjour en inclusion à Logonna Daoulas (Finistère) Logonna Daoulas Logonna-Daoulas Catégories d’évènement: Finistère

du dimanche 31 juillet au samedi 20 août à Logonna Daoulas

Séjour en inclusion à Logonna Daoulas du 31/07/2022 au 20/08/2022 dédiés aux enfants en situation de handicap de 12 -15 ans au sein d’un accueil collectif d’enfants en partenariat avec PEP. Hebergement -centre nautique avec hebergement dans plusieurs batiments de différents niveaux -chambres équipées de douche et toilettes privatives Restauration où le chef cuisinier propose de la cuisine locale. Accès immédiat à la mer pour les activités nautiques 6 places

sur inscription , 3615 euros

Séjour à Logonna Daoulas du 31/07/2022 au 20/08/2022 dédiés aux enfants en situation de handicap de 12 -15 ans Logonna Daoulas CENTRE NAUTIQUE DE MOULIN MER Route du Centre Nautique 29460 LOGONNA DAOULAS Logonna-Daoulas Finistère

