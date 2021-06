Séjour en gîte au cœur d’un centre équestre Atelier du Val de Selle, 23 août 2021-23 août 2021, Conty.

5 jours entre vacances et apprentissages durant lesquels des activités ludiques seront dispensées, le matin, par des animateurs référents formés dans le domaine de l’éducation à l’environnement tandis que les après-midis seront davantage propices à l’activité physique, au divertissement et au vivre ensemble. 1. Les objectifs du séjour ————————— FAVORISER L’EXERCICE DE LA CITOYENNETE – Mettre en place une démarche de démocratie participative. – Recueillir l’avis des participants avant et après les différents temps d’activités – Prendre en compte l’avis des participants pour la réalisation du programme d’activités, hors activités de prestation. FAVORISER L’AUTONOMIE ET LA SOCIALISATION. – Faire se rencontrer les différents groupes des différentes communes ou tranche d’âge. – Organiser des temps communs sur la vie quotidienne, les repas, les veillées, – Établir un cadre relationnel de respect et de politesse. – Faire rencontrer aux participants les acteurs du centre – Favoriser l’autonomie. – Responsabiliser le participant dans la vie collective – Impliquer les participants dans les choix l’aménagement du réveil… – Donner des responsabilités aux participants dans les activités qu’ils pratiquent. ACCOMPLIR UN PROGRAMME D’ACTIVITE RICHE ET VARIE. • Favoriser la diversité des activités – Proposer et mettre en place : * des mini projets (projet d’animation) * des activités variées (thématiques) • Mettre en place des activités d’échelles variées – Proposer et mettre en place : * des activités en groupe réduit. * des activités communes et fédératives en grand groupe FAVORISER LA DECOUVERTE DE L’ENVIRONNEMENT ET LA DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT-DURABLE • Découvrir l’environnement – Mettre en place : * des activités de terrain sur le centre et dans l’environnement proche. * des activités de découverte de l’environnement • Sensibiliser les participants au Développement durable. – Informer sur les pratiques et mettre en place des actes éco citoyens, tri sélectif… FAVORISER L’EXPRESSION DE LA DIVERSITE. • Valoriser la richesse des différences (culturelles, géographique…) – Mettre en place des activités favorisant l’enrichissement du groupe par l’expérience de chacun. • Lutter contre les formes de discrimination – Mettre en place des activités favorisant l’échange et l’interconnaissance entre groupes – Pratiquer la médiation au quotidien 2. Organisation d’ensemble ————————— Journée type Cette journée type est fournie à titre indicatif ; tout est en fonction bien sûr du rythme des activités en prenant en compte le rythme des jeunes. 7h30 – 8h30 : lever et petit-déjeuner échelonné 8h30 – 9h00 : toilette, bossage des dents, rangement des chambres 9h00 – 12h00 : activités apprenantes et ludiques à caractère scolaire 12h00 – 12h15 : lavage des mains, mise en place de la salle de restauration 12h15 – 13h00 : repas du midi 13h00 – 13h15 : brossage des dents 13h15 – 13h45 : temps calme de l’après-midi 14h00 – 16h30 : activités sportives de l’après-midi 16h30 – 17h00 : goûter, bilan de la journée 17h00 – 18h00 : activités et jeux de fin de journée 18h00 – 19h00 : douches et activités détente 19h15 – 20h00 : repas du soir 20h00 – 20H15 : brossage des dents 20h30 – 22h00 : veillée 22h00 – 22h30 : retour au calme et coucher 22h45 : réunion d’équipe Les règles de vie en collectivité seront établies en collaboration avec les jeunes dès le début des séjours. Des réunions quotidiennes avec les jeunes, répartis en groupes selon leur âge, leur permettront de s’exprimer librement sur le vécu de leurs vacances et d’exprimer leurs souhaits. Le but de ces réunions est triple : – Permettre aux jeunes de parler librement du vécu de leurs vacances, de leur journée, en respectant ceux pour qui la prise de parole devant un groupe est gênant. – Leur permettre d’exprimer leurs idées et leurs propositions. – Faire émerger des idées de projets impliquant pleinement les jeunes sur l’ensemble d’un séjour. Elles seront un des supports essentiels des réunions quotidiennes de l’équipe d’animation avec le directeur, et notamment de l’élaboration du planning d’activités. Des activités au choix peuvent être proposées. Le choix est forcément limité par la prise en compte de la diversité de l’âge des jeunes, par l’obligation de respecter les taux d’encadrement légaux (1 animateur pour 12), ou par l’effectif d’animateurs présents. Les jeunes doivent être impliqués dans tous les temps de la vie quotidienne du centre de vacances : vie dans les chambres, au réfectoire, dans les salles communes… La mise en place de projets est nécessaire car elle favorise l’implication des jeunes dans tous les aspects d’une activité : choix, réflexion, mise en place, déroulement, rangement, évaluation. Cela permet également d’élargir les possibilités d’activités, et ainsi, d’inscrire activement jeunes dans le lieu de ses vacances. 3. Détails des activités ————————- Tant les activités équestres, proposées par les Ateliers du Val de Selle, que les activités nautiques organisées par la base nautique de Loeuilly à proximité, nous permettent de proposer un séjour riche et varié. Les activités sportives – Base nautique de Loeuilly Paddle et mégapaddle : sport nautique consistant à se déplacer debout sur une planche à l’aide d’une pagaie. Que ce soit lors d’un parcours d’initiation afin de découvrir les techniques, ou lors d’un parcours d’orientation à la recherche d’indice, le paddle permet de découvrir les joies de la glisse autrement. Test d’aptitude aquatique obligatoire. Canoë-kayak : se pratique à bord d’une embarcation propulsée à la pagaie, en eau calme, et en eau vive. La pagaie, à une ou deux pales, permet de propulser une embarcation. Après une séance d’initiation, les jeunes pourront découvrir la faune et la flore au fil de l’eau, au travers d’une balade en canoë-kayak. Test d’aptitude aquatique obligatoire. Kayak-polo : sensibiliser à ce sport collectif où deux équipes de cinq joueurs, chacun dans un kayak, s’affrontent avec un ballon sur un plan d’eau rectangulaire pendant deux mi-temps de dix minutes. L’équipe gagnante est celle qui a inscrit le plus grand nombre de buts. Descente de la Selle: le parcours de descente de la Selle en kayak invite les jeunes à naviguer dans un environnement naturel protégé. Randonnée : le parcours proposé sera adapté au niveau du groupe, et dans l’idéal travaillé en amont afin de définir le parcours, le temps de marche et les lieux de pause. Les randonnées pourront donner lieu à une séance de pêche dans le lac. Course d’orientation : Sur les chemins balisés autour de la base nautique de Loeuilly, profitez de parcours de différents niveaux. Après la découverte des techniques de courses d’orientation **Les activités équestres – Ateliers du Val de Selle** Equitation : cours d’équitation proposés par les Ateliers du Val de Selle et adapté au jeune public. Voltige équestre : sensibilisation à ce sport équestre qui consiste à effectuer, individuellement ou en équipe, des figures acrobatiques et esthétiques sur un cheval longé au pas ou au galop à un rythme constant sur un cercle. **Activités pédagogiques :** Au travers des différentes activités des modules apprenants ludiques seront proposés. En effet, les jeunes seront sensibilisés à l’environnement par l’observation des sites d’accueils. Ainsi les parties apprenantes seront en relation directe avec les activités extérieures organisées. Les temps d’apprentissages prévus concerneront les thématiques telles que les états et cycle de l’eau, la biodiversité, l’écocitoyenneté et le recyclage, la faune et la flore. Ce qui nous permet de proposer des approfondissements scolaires réels, notamment en SVT. Il s’agit, d’acquérir de nouvelles connaissances et de les approfondir de façon attractive. Ainsi ce séjour repose sur des apprentissages acquis par une vérité d’expérience, visant à vivre le monde qui nous entoure, avec en alternance des temps un peu plus théoriques et des temps pratiques visant à comprendre le monde. Plus concrètement, les jeunes seront amenés durant tout le séjour à participer à des activités aquatiques au sein de la base nautique de Lœuilly, ce qui permettra à l’équipe encadrante d’aborder la thématique de l’eau. Dans la continuité des apprentissages, Le Moulin de la nation de Loeuilly ouvert au public, permet l’accessibilité à un jardin aquatique floral. L’univers verdoyant et poétique du lieu, permettre d’aborder en toute quiétude le développement de la flore et la biodiversité des points d’eau environnants. En parallèle, les temps de déplacement entre les deux sites se feront principalement à vélo ou à pied sous forme de balades tout au long de la coulée verte, ce qui permettra, sur des temps informels, de continuer d’intéresser les jeunes jeunes plus globalement à la biodiversité des lieux. Enfin, les temps informels, tels que les repas, les veillées ou les temps de jeux seront régulièrement exploités pour aborder les notions de bien vivre ensemble, de bienveillance, d’estime de soi, de diversité, d’égalité, d’équité et de solidarité, toujours dans le souci de parfaire l’esprit critique de nos jeunes citoyens de demain. La vie en communauté reste le terrain privilégié pour apprendre, comprendre et être confronté à la notion essentielle qu’est la laïcité. Des temps de bilan quotidien avec les jeunes et accompagnateurs seront organisés de manière ludique par les animateurs, sur des temps définis et réguliers. Ce bilan concerne la journée passée dans son ensemble (activités, ressentis des jeunes, …). Un bilan collectif de fin de séjour afin de mesurer le ressenti global à l’issue du séjour, mené et géré par l’équipe d’animation et la direction.

15€ par jeune et par séjour

Séjour en plein air, en centre équestre pour des jeunes de 13 à 17 ans, venus vivre et pratiquer ensemble des activités sportives, culturelles, artistiques tout en approfondissant leurs connaissances.

