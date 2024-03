Séjour en Dordogne Floridorlot Florimont-Gaumier, mardi 30 juillet 2024.

Séjour en Dordogne dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 30 juillet – 8 août Floridorlot 25,00 € par jour, soit 250,00 € avec déduction des bons de vacances CAF pour les QF inférieur à 700, remise de 5 € par jour pour les QF de 701 à 1000, remise de 5 % fratries de 2 et 10 % fratrie de 3. Possibilité de payer en chèques vacances

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-30T08:00:00+02:00 – 2024-07-30T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-08T15:00:00+02:00 – 2024-08-08T23:59:00+02:00

Sejour de 10 jours au gîte le Fleuridorlot à FLORIMONT-GAUMIER.

Séjour imaginé, préparé, organisé par les ados présents à l’année: choix du lieu, de l’organisation et des activités.

Sont prévues des activités sportives et d’aventure : paddle, mongolfière, randonnée…

Sont également prévues des activités de découverte du patrimoine culturel et historique : Lascaux IV, chateau de Castelneau, jardins de Marquesac, gouffre de Padirac

Sont prévues des visites du patrimoine architectural de la région notament les villages et villes remarquables : Rocamadour, Roque Gageac, Sarlat la Canéda

La gestion de la vie quotidienne sera assurée par les ados : définition des menus et préparation des repas, entretien des locaux et répartition des tâches.

Le transport sera assuré tout au long du séjour par 3 minibus conduit par l’équipe d’animation.

Floridorlot 4 Rte des Deux Villages, 24250 Florimont-Gaumier Florimont-Gaumier 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06.60.37.96.24 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/clubadosoulchylechateau/ »}, {« type »: « email », « value »: « ados@cc-oulchylechateau.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/clubados_oulchylechateau/ »}]