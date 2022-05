Séjour éducatif et sportif Manoirs des Hauts Tilleuls Douvres-la-Délivrande Catégories d’évènement: Calvados

Le centre Socioculturel d’Etain organise un séjour éducatif au Centre de Tailleville sur le site du “Manoir des Hauts-Tilleuls” ( Route de Saint-Aubin – 14440 TAILLEVILLE). Le séjour se fait en partenariat avec l’Union Normande des Centres Maritimes et Touristiques. Il s’agira d’un hébergement en camping, sous tentes de 4 personnes. L’ajustement à l’intérieur des tentes se fera en fonction du profil des 7 inscrits. Tous les repas se feront en tente de réception ayant une capacité d’accueil de 15 personnes. Tous les repas (petit-déjeuner, repas, goûter, dîner) seront fournis par l’organisme d’accueil. Les activités des uns ne sont pas celles des autres. C’est dans cette optique de respect du rythme et des goûts de chacun que seront développées les animations. Ainsi, nous porterons une attention particulière à celles qui permettent communication, intégration, et participation. Les vacances sont des moments de détentes et de joies. Un planning prévisionnel d’activités éducatives et spécifiques est prévu (activités avec encadrement) : – Des activités nautiques, toutes encadrées par des professionnels titulaires d’un BEES, d’un BEESAPT ou d’un Brevet Fédéral de la spécialité. Tous les supports d’activités sont conformes aux normes européennes. Elles se dérouleront par le biais de l’école de voile de Courseulles-sur-Mer. – Le reste du temps, des activités culturelles, éducatives et préventives seront proposées.

Sur inscription : (entre 100 et 200€ selon le quotient familial). Le prix est abordable à toutes et à tous.

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale. Manoirs des Hauts Tilleuls 14440 DOUVRES-LA-DELIVRANDE Douvres-la-Délivrande Calvados

