Séjour Educasport Mont Saint Vincent, 25 avril 2022, Mont-Saint-Vincent.

Séjour Educasport

du lundi 25 avril au vendredi 29 avril à Mont Saint Vincent

Notre préoccupation première sera évidemment d’assurer le principe de précaution sanitaire et ce pendant l’intégralité du séjour et sur l’ensemble des activités. Le séjour alternera les séquences sportives et les séquences de découverte de la nature et du patrimoine. L’idée du séjour est de proposer des activités adaptées aux besoins des enfants suite au COVID. Ils ont besoin de se retrouver, d’échanger, de s’exprimer, de créer du lien social et de s’amuser tout en apprenant. Les apprentissages abordés tout au long du séjour seront systématiquement mis en relation avec les activités sportives proposées. (exemple construire et utiliser une rose des vents et faire une course d’orientation, travailler les mathématiques à travesr le tir à l’arc). Des temps de travail seront consacrés également aux bienfaits du sport sur la santé physique et psychologiques (rythme alimentaire, rythme de sommeil, activités physiques quotidiennes…) Les activités sportives seront réparties entre des sport fair play, Kinball, tchoukball…afin de mettre en avant les valeurs de coopération, de respect et de plaisir et des activités de pleine nature comme la course d’orientation qui permettront un travail sur la nature et sur la sensibilisation à l’environnement. Au cours de la semaine nous travaillerons également sur la découverte du patrimoine local avec des visites organisées (musée de la mine, Roche de Solutré).

Dispositif colo apprenante

Séjour sportif et culturel

Mont Saint Vincent terre de chattelaine Mont-Saint-Vincent Saône-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-25T09:00:00 2022-04-25T23:59:00;2022-04-26T00:00:00 2022-04-26T23:59:00;2022-04-27T00:00:00 2022-04-27T23:59:00;2022-04-28T00:00:00 2022-04-28T23:59:00;2022-04-29T00:00:00 2022-04-29T16:58:00