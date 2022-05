Séjour “Éclore à soi-même” Jardins privés de la Manufacture LUNOT (tapisserie) Aubusson Catégories d’évènement: Aubusson

Séjour "Éclore à soi-même"

Jardins privés de la Manufacture LUNOT (tapisserie), le samedi 4 juin à 13:30

Jardins privés de la Manufacture LUNOT (tapisserie), le samedi 4 juin à 13:30

Après-midi « Éclore à soi-même » : • 13h30 : accueil– café/thé offert ; • 14h-14h45 : méditation 1 (10 pers) – apporter son tapis de sol si possible – dans le jardin ; • 15h30-16h15 : méditation 2 (10 pers) – apporter son tapis de sol si possible – dans le jardin ; • 14h-16h15 : broderie (10 pers) – matériel fourni – dans le jardin ; • 16h30 : goûter prix libre (boissons – glaces – part de gâteau) – dans le jardin. Public : adultes ou jeunes à partir de 15 ans

• 15€/pers/activité – gratuit pour un accompagnateur ne participant pas – balade libre dans le jardin• 10 personnes maximum par « activité », dans le jardin• méditation : apporter son tapis de sol si possible• broderie : matériel fourni.

Jardins privés de la Manufacture LUNOT (tapisserie) 30 rue Jean Jaurès 23200 AUBUSSON Aubusson

2022-06-04T13:30:00 2022-06-04T17:00:00

