Séjour du Sagittaire Centre de vacances Saint Vincent les Forts Ubaye-Serre-Ponçon, lundi 29 juillet 2024.

Séjour du Sagittaire dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 29 juillet – 2 août Centre de vacances Saint Vincent les Forts 400 (prise en charge possible par l’État pour les publics éligibles)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-29T06:00:00+02:00 – 2024-07-29T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-02T06:00:00+02:00 – 2024-08-02T23:59:00+02:00

Cet été avec l’ACM Air bel partait à la rencontre de l’olympie et des étoiles !

Ce séjour, vous l’avez compris sera centré sur deux thématiques qui nous sont chères : les jeux olympiques (pour briller le jour) et l’astronomie (pour briller la nuit).

Grâce à nos équipes et notre supertélescope nous partirons à la recherche du Sagittaire Krotos, premier archer de l’histoire, que Zeus honnora d’une constelation !

Centre de vacances Saint Vincent les Forts Le village Saint-Vincent-les-Forts 04340 Ubaye Serre-Ponçon Ubaye-Serre-Ponçon 04340 Saint-Vincent-les-Forts Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « aec.enfants@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0491352573 »}]

astronomie sports

La Colo du Saggitaire