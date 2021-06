Iffendic Domaine de Trémelin Iffendic, Ille-et-Vilaine Séjour Domaine de Trémelin – Iffendic Domaine de Trémelin Iffendic Catégories d’évènement: Iffendic

du lundi 23 août au vendredi 27 août

Ce séjour sera l’occasion pour les enfants de 6-12 ans de jouer les aventuriers. Entre accrobranche, voitures éléctriques et découvertes autour du lac de Trémelin, ce séjour promet de beaux souvenirs pour les enfants ! Les enfants pourront découvrir le domaine de Trémelin entre aventure sur l’eau, dans les airs et sur la terre ! Entre accrobranche, course d’orientation pour l’ensemble des enfants de 6 à 12 ans. Les 6-8 ans pourront pratiquer l’équitation et les 9-12 ans s’essayer à la pratique du canoë kayak. Ces deux groupes pourront découvrir les joies du camping et apprendre à vivre ensemble. Les nuitées auront lieu au camping du lac de Trémelin au coeur de la fôret dans des toiles de tentes.

de 40 à 100 € selon les QF

dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale. Domaine de Trémelin 35750 Iffendic

2021-08-23 au 2021-08-27

