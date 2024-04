Séjour « développement durable » en Baie de Somme Ferme relais de la Baie de Somme Ponthoile, lundi 22 avril 2024.

Séjour « développement durable » en Baie de Somme dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 22 – 26 avril Ferme relais de la Baie de Somme sur inscription

Séjour de cinq jours, quatre nuits durant lequel un groupe de collégiens – Collèges César Franck et Rosa Parks – s’engage à vivre ensemble et à échanger sur les notions de citoyenneté et d’éco-citoyenneté. Encadré par une équipe d’animation et un ou deux enseignants volontaires, le groupe se verra proposer des temps d’apprentissages et de renforcement scolaire le matin, et des activités extérieures l’après-midi ; le tout en lien direct avec la thématique du séjour.

Les moments de vie quotidienne, en collectivité, seront également des temps d’apprentissages ; bien qu’informels, ils restent tout aussi formateurs dans la construction du parcours citoyen des jeunes, notamment par le biais du « vivre ensemble ».

