Séjour Détox & Yoga Mouriès, 7 mai 2022, Mouriès.

Séjour Détox & Yoga Mouriès

2022-05-07 – 2022-05-09

Mouriès Bouches-du-Rhône Mouriès

390 390 Si vous avez envie d’offrir une pause à votre corps et votre esprit, de prendre soin de vous, de vous reconnecter à vous-même et à la nature, alors ce séjour est fait pour vous !



• Une cure de détox, comparée à la cure de jeûne, offre l’avantage de convenir à la plupart d’entre nous *, avec moins de restrictions dans le protocole préparatoire, tout en se faisant plaisir.

• Des pratiques de yoga quotidiennes optimisent les efforts de détoxication de votre corps en lui apportant détente, méditation et mouvement, tout en douceur.

• Chaque jour, une randonnée au départ de votre hébergement, vous permettra de vous immerger dans la nature méditerranéenne et de pratiquer une activité physique nécessaire à la détox.



Renseignements et inscriptions en MP ou au 06.70.59.62.71



Le séjour comprend :

• Hébergement au Panorama des Alpilles

• Pension complète (détox végétal bio)

• Randonnée chaque jour dans les Alpilles

• Cours de Yoga quotidien

• 1 séance découverte de réflexologie plantaire

• Piscine et sauna extérieur

• Conférences sur la détox et la naturopathie

Nous avons le plaisir de vous proposer un week-end « Détox et Yoga », dans un cadre reposant et ressourçant, au cœur des Alpilles.

piwowarczyk.charlotte@hotmail.fr +33 6 70 59 62 71

Si vous avez envie d’offrir une pause à votre corps et votre esprit, de prendre soin de vous, de vous reconnecter à vous-même et à la nature, alors ce séjour est fait pour vous !



• Une cure de détox, comparée à la cure de jeûne, offre l’avantage de convenir à la plupart d’entre nous *, avec moins de restrictions dans le protocole préparatoire, tout en se faisant plaisir.

• Des pratiques de yoga quotidiennes optimisent les efforts de détoxication de votre corps en lui apportant détente, méditation et mouvement, tout en douceur.

• Chaque jour, une randonnée au départ de votre hébergement, vous permettra de vous immerger dans la nature méditerranéenne et de pratiquer une activité physique nécessaire à la détox.



Renseignements et inscriptions en MP ou au 06.70.59.62.71



Le séjour comprend :

• Hébergement au Panorama des Alpilles

• Pension complète (détox végétal bio)

• Randonnée chaque jour dans les Alpilles

• Cours de Yoga quotidien

• 1 séance découverte de réflexologie plantaire

• Piscine et sauna extérieur

• Conférences sur la détox et la naturopathie

Mouriès

dernière mise à jour : 2022-03-03 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles Provence Tourisme / Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-AlpillesProvence Tourisme / Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles