Le mini camp consiste à proposer une action éducative en faveur des adolescents du territoire avec comme outil un camp sportif. Subvenir aux manques d’activités en faveur des adolescents sur notre territoire, comme la pratique du surf. Surf, Bouée tractée, Paddle, Kayak de mer, Parc aquatique, Journée plage…

300

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale. Camping Les Fosses Rouges 8 rue des Fosses Rouges 85180 Le château d’Olonne Les Sables-d’Olonne Château-d’Olonne Vendée

