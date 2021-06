Quinson quinson Alpes-de-Haute-Provence, Quinson Séjour d’été autour de la Préhistoire à Quinson quinson Quinson Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Découvrir autrement la culture scientifque au travers d’un site emblématique de la région. Avec les médiateurs du musée départemental de Préhistoire des gorges du Verdon, les enfants visiteront l’exposition permanente et temporaire du musée. Ils randonneront dans les gorges du Verdon pour accèder à la grotte de la Baume Bonne (site de référence du paléolithique inférieur du quart sud-est de la France) classée monument historique. Cette randonnée sera l’occasion de porter un regard attentif et artistique sur notre environnement, guidé par des lectures de paysage. Avec l’artiste photographe Aurélien Meimaris, ils réaliseront des prises de vue et réinvestiront cela en ateliers. Avec un guide de l’office de tourisme, ils découvriront le petit patrimoine rural du village de Quinson. Enfin, ils revivront « la préhistoire » grâce aux ateliers d’animations des médiateurs du musée. Ils découvriront les principes de taille de la pierre, du feu sans allumettes et s’essaieront au tir à l’arc et à la sagaie propulsée. le séjour se terminera par une séance de travail exclusivement consacrée à la photographie.

sur inscription places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-26T09:30:00 2021-07-26T17:00:00;2021-07-27T09:30:00 2021-07-27T17:00:00;2021-07-28T09:30:00 2021-07-28T17:00:00;2021-07-29T09:30:00 2021-07-29T17:00:00;2021-07-30T09:30:00 2021-07-30T17:00:00

