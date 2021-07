Séjour Des arts de Rue à la Citoyenneté – Festival d’Aurillac Lycée Jean Monnet, 18 août 2021-18 août 2021, Aurillac.

du mercredi 18 août au dimanche 22 août à Lycée Jean Monnet

Depuis maintenant 3 ans, l’équipe d’animation propose aux jeunes de s’initier à des pratiques artistiques et culturelles (Cirque, percussions urbaines, ateliers d’écriture…). A l’issue des stages proposés, les jeunes présentent leur travail aux habitants du quartier prioritaire de la politique de la ville lors des fêtes de quartier organisées dans le cadre des Bourses aux projet de la MJC ou à la fête de la musique des enfants et partent en séjour à la découverte d’un festival de théâtre de rue. Cette année, les jeunes souhaitent découvrir le festival d’Aurillac et nous allons les initier à la réalisation d’un comédie musicale à travers des ateliers encadrés par des intervenants professionnels. La pratique culturelle et leur appétence pour ce domaine permet d’expérimenter de manière ludique et redonne du gout et du sens aux apprentissages notamment pour ceux ayant des difficultés scolaires ou étant sur la voie du décrochage scolaire, deux inquiétudes à la suite de la crise sanitaire et des différents protocoles mis en place. Le séjour a donc pour objectif de : – Donner accès aux jeunes à de nouvelles pratiques culturelles à travers des activités artistiques et la découverte d’un festival – Développer des compétences artistiques mais aussi des compétences linguistiques, par l’écriture et la mise en scene de leur propre comédie musicale – Développer la confiance en soi, l’expression orale et la posture – Accompagner les jeunes à l’ouverture sur le monde – Favoriser la prise d’initiative des jeunes – Favoriser l’expression et la prise de parole des jeunes – Amener les jeunes à s’impliquer dans la vie de leur quartier – Sensibiliser les jeunes à l’engagement citoyen – Susciter le travail en équipe et l’esprit d’équipe, le travail en coopération – Apprendre à vivre en collectivité Au delà du festival qui permet de découvrir des spectacles et d’échanger avec les artistes sur leurs représentations et sa construction, la ville d’Aurillac possède un patrimoine architectural et une riche histoire. La découverte de ce nouvel environnement est une opportunité pour les jeunes de s’ouvrir à une autre culture.

sur inscription

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Lycée Jean Monnet 10 rue du Docteur Chibret 15000 AURILLAC Aurillac Cantal



2021-08-18T09:00:00 2021-08-18T23:59:00;2021-08-19T00:00:00 2021-08-19T23:59:00;2021-08-20T00:00:00 2021-08-20T23:59:00;2021-08-21T00:00:00 2021-08-21T23:59:00;2021-08-22T00:00:00 2021-08-22T20:00:00