du lundi 26 juillet au dimanche 1 août

A travers la pratique de nouvelles activités sportives les objectifs sont de développer la confiance en soi, le dépassement de soi et favoriser l’entraide et la solidarité Le sport est un outil de développement de la vie en groupe. Les jeunes seront accompagnés dans la reprise d’un rythme de vie en adéquation avec l’école après une période longue de confinement. Les activités prévues sur la semaine sont réparties par petits groupes de 7 enfants. Chaque groupe alterne les activités : – 1 journée canyoning – 1 journée escalade – 1 journée spéléologie – 1 demi-journée VTT ou escalade ou tir à l’arc ou voile

10 € par participant dans le cadre du dispositif d’Etat « les vacances apprenantes »

Séjour sportif qui inclut des activités sportives de plein air et du temps de révision scolaire pour mieux appréhender la rentrée

