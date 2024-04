SEJOUR DECOUVERTE DE LA VENDEE camping le pré des sables L’Aiguillon-la-Presqu’île, lundi 29 juillet 2024.

SEJOUR DECOUVERTE DE LA VENDEE dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 29 juillet – 3 août camping le pré des sables Tarifs: QF<750: 200€ 750 1400: 300€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-29T08:00:00+02:00 – 2024-07-29T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-03T00:00:00+02:00 – 2024-08-03T16:58:00+02:00

Notre séjour se déroule du lundi 29 juillet au samedi 03 août 2024 à l’aiguillon sur mer. Ce séjour est ouvert à 24 enfants entre 6 et 10 ans et il est accompagné par 2 animateurs et 1 directrice de l’association EOLE professionnels. Ce séjour se déroulera sous tente au camping le pré des sables à l’aiguillon sur mer.

Notre séjour à la mer a pour objectif de :

-Favoriser l’autonomie des enfants (Gestion de la vie quotidienne, des repas, des temps de vivre ensemble, …) tout en respectant l’environnement.

-Faire vivre une expérience en collectivité et en contact avec la nature.

-Favoriser l’ouverture sociale et culturelle

-Partager avec les enfants un vrai temps de vacances.

Le programme d’activités qui sera proposé s’accentuera principalement autour d’activités en plein air, de balades, d’activité ludiques afin de découvrir la Vendée et son histoire !

camping le pré des sables rue jean racine 85460 l'aiguillon sur mer L'Aiguillon-la-Presqu'île 85460 Vendée Pays de la Loire