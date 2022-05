Séjour “découverte” Camping Saint-Léonard-des-Bois Catégories d’évènement: Saint-Léonard-des-Bois

Sarthe

Séjour “découverte” Camping, 24 juillet 2022, Saint-Léonard-des-Bois. Séjour “découverte”

Camping, le dimanche 24 juillet à 11:00

### Séjour de vacances sous toile ### dans les Alpes Mancelles ### 24 au 31 juillet 2022

260 euros

Camp de vacances pour les 7/11 ans Camping saint léonard des bois Saint-Léonard-des-Bois Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-24T11:00:00 2022-07-24T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Léonard-des-Bois, Sarthe Autres Lieu Camping Adresse saint léonard des bois Ville Saint-Léonard-des-Bois lieuville Camping Saint-Léonard-des-Bois Departement Sarthe

Camping Saint-Léonard-des-Bois Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-leonard-des-bois/

Séjour “découverte” Camping 2022-07-24 was last modified: by Séjour “découverte” Camping Camping 24 juillet 2022 Camping Saint-Léonard-des-Bois Saint-Léonard-des-Bois

Saint-Léonard-des-Bois Sarthe