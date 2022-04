Séjour découverte autour du poney, de la nature et de la vie collective Poney Club de La Marsale Bouglon Catégories d’évènement: Bouglon

Lot-et-Garonne

Séjour découverte autour du poney, de la nature et de la vie collective Poney Club de La Marsale, 2 mai 2022, Bouglon. Séjour découverte autour du poney, de la nature et de la vie collective

du lundi 2 mai au vendredi 6 mai à Poney Club de La Marsale

Du 2 à 6 mai 2022, les enfants de 6 à 10 ans partiront en séjour au domaine équestre de La Marsale. Acteur.trice.s de leur séjour, ils et elles pourront découvrir les joies d’un séjour pendant lequel ils et elles pourront appréhender les notions de collectif , la citoyenneté, l’imaginaire et la radio radio grâce aux pratiques éducatives Francas qui les font vivre autour de petits et grands jeux. Aussi ils pourront s’essayer à la découverte d’activités sportives autour de la découverte du poney et du basket. Les30 enfants attendus pourront aussi s’initier à la vie en collectivité et ce tout en restant en vacances !

Sur inscription

Pendant 5 jours, au sein d’un domaine équestre adapté, les enfants vont pouvoir découvrir la pratique du poney tout en vivant en collectif et en profitant d’une multitude d’activités. Poney Club de La Marsale Poney-club de la Marsale 47300 Villeneuve/Lot Bouglon Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-02T08:00:00 2022-05-02T22:00:00;2022-05-03T08:00:00 2022-05-03T22:00:00;2022-05-04T08:00:00 2022-05-04T22:00:00;2022-05-05T08:00:00 2022-05-05T22:00:00;2022-05-06T08:00:00 2022-05-06T17:00:00

