Jour 1: n10h00 -11h00 –Arrivée-enregistrement n11h00 -12h00 -Yoga & Méditatio 12h30-13h30 –Brunch n13h30 -14h30 –Randonnée n14h30 -16h00 –Libre / Massage ou Reiki n16h30 -17h30 –Yin Yoga & relaxation/ méditatio 18h30 -19h30 –Diner n19h30 –21h30 –Soirée (activité) Jour 2,3, 4 n07h30 -09h00 –Yoga & Méditatio 09h15 -09h45 -Collatio 10h00 -11h00 –Randonnée n11h30 -13h00 –Brunch n13h00 -16h30 –Libre / Massage ou Reiki / ou activité n17h00 -18h00–Yin Yoga & relaxation/ méditatio 18h30 -19h30 –Diner n19h30 –21h30 –Soirée (activité) Jour 5 n07h45-09h00 –Yoga & Relaxatio 09h15 -09h45 -Collatio 10h00 -11h00 –Randonnée n11h30 -13h30 –Brunch n13h30 -16h00 –Enseignements -Partages n16h00 -Fin du séjour

4 Jours de yoga/ méditation/ soin holistique / randonnées à Mercuès AU RELAIS DES ANGES

