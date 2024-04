" title="séjour de vacances adaptées « en inclusion centre de vacances Ispe Larrigade / centre d’Artigues Biscarrosse" alt="séjour de vacances adaptées « en inclusion centre de vacances Ispe Larrigade / centre d’Artigues Biscarrosse" />

séjour de vacances adaptées « en inclusion centre de vacances Ispe Larrigade / centre d’Artigues Biscarrosse, vendredi 5 juillet 2024.

séjour de vacances adaptées « en inclusion dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Vendredi 5 juillet, 17h00 centre de vacances Ispe Larrigade / centre d’Artigues Le tarif est établi en fonction du profil du jeune, de son autonomie et donc de l’accompagnement spécifique requis. Les transports au départ d’Agen sont offerts

Favoriser l’intégration des publics enfants et jeunes atteints de troubles mentaux légers ou profonds

Permettre à ces enfants et à ces jeunes d’avoir accès aux vacances et aux loisirs. Leur permettre ainsi d’opérer une rupture avec leur environnement quotidien.

Poursuivre notre vocation de séjours favorisant la mixité sociale et la solidarité.

Afin de garantir la mise en œuvre de nos ambitions:

Le programme du séjour n’est pas définitivement établi avant le début du séjour. Au cours de la préparation, l’équipe recense les activités, les sites à découvrir dans le secteur géographique de la destination. Un programme d’activité sera mis en place dès le début du séjour à partir d’un catalogue de possibilité, prenant en compte les envies et les capacités des participants.

Les vacances devant se vivre pleinement et rester un souvenir agréable, l’organisation du séjour sera souple et permettra de répondre parfaitement aux besoins, aux rythmes et aux envies des participants.

Ainsi, c’est en fonction de chacun, qu’est évaluée la participation commune à la vie quotidienne, à la vie collective et aux activités (intégration dosée, réfléchie et adaptée). Les enfants ou les jeunes sont intégrés dans des séjours « traditionnels » à raison de 1 à 3 participants maxima et bénéficient d’un animateur qualifié référent.

Les enfants ou les jeunes âgés de 6 à 17 ans peuvent ainsi participer aux séjours se déroulant sur nos centres de vacances. En fonction de leurs aptitudes, de leurs besoins et de leurs envies, ils seront intégrés dans les groupes de vie leur correspondant au mieux. La plupart de nos centres accueille des tranches d’âges différentes, ainsi il nous est parfois possible de permettre à l’enfant ou au jeune d’en changer en cours de séjour, dans la mesure où cela favorise une démarche de progression et sous réserve que le participant en exprime l’envie.

Tous nos centres sont accessibles handicap.

La Ligue de l’Enseignement de Lot et Garonne est signataire de la Charte de Déontologie pour l’accueil des personnes handicapées dans les structures de vacances et de loisirs non spécialisées.

L’appréciation du niveau d’encadrement nécessaire se fait à partir du profil du participant, à partir d’une fiche spécifique de renseignement à nous demander et à nous retourner complétée.

Une inscription peut être refusée si nous constatons que nos équipes, qui demeurent des animateurs et des animatrices, ne seront pas en capacité de pouvoir garantir un séjour de qualité au jeune ou ne pas répondre à ses besoins ou encore nuire au bon déroulement du séjours des autres jeunes participants présents sur le séjour. En effet, la loi nous fait obligation de devoir garantir la sécurité physique et affective de TOUS les participants.

Séjours 6/17 ans « Découverte des Pyrénées » / Centre d’Artigues / La Mongie:

10 jours du 15/07 au 24/07: Référence AED1.

15 jours du 19/07 au 02/08 : Référence : AEAD 2.

15 jours du 02/08 au 16/08 : Référence AEAD 3.

10 jours du 11/08 au 20/08 : Référence AED4.

Séjours 6/17 ans « Découverte de la côte Atlantique »/ Centre Ispe Larigade / Biscarrosse:

15 jours du 05/07 au 19/07 : Référence IEAD 1

15 jours du 19/07 au 02/08 : Référence IEAD 2

15 jours du 02/08 au 16/08 : Référence IEAD 3

15 jours du 16/08 au 30/08 : Référence IEAD 4

