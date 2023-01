SÉJOUR DE MÉDITATION Roqueredonde Roqueredonde OT LODEVOIS ET LARZAC Roqueredonde Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault Roqueredonde EUR 28 « Ce séjour permet de se ressourcer, d’apprendre ou d’approfondir la méditation dans un environnement qui inspire repos, réflexion et renouveau. En effet, situé en bordure du Parc Naturel des Grands Causses, Lérab Ling offre à chacun l’occasion de faire une pause dans sa vie quotidienne en profitant d’un environnement calme où la nature est préservée. Nous proposons deux sessions de méditation par jour guidées par des instructeurs expérimentés et mettons à votre disposition une bibliothèque et une médiathèque tout au long de la journée. Les moments de temps libre peuvent être propices à la méditation en plein-air et aux promenades en nature, avec de nombreux chemins de randonnée. » Lérab Ling La durée d’un séjour de méditation est de deux jours et deux nuits minimum dans les créneaux de dates indiquées.

Accueil les lundis et vendredis de chaque semaine de 11h à 14h.

Activité appropriée pour les adultes seulement.

Séjour de méditation de 2 jours au temple bouddhiste Lérab Ling

