Séjour de la Bogue d’Or Lycée ISSAT Redon, lundi 21 octobre 2024.

Séjour de la Bogue d’Or dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 21 – 25 octobre Lycée ISSAT Selon quotient familial

Début : 2024-10-21T09:30:00+02:00 – 2024-10-21T23:59:00+02:00

Fin : 2024-10-25T00:00:00+02:00 – 2024-10-25T18:00:00+02:00

Il s’agit d’un séjour musical qui se déroulent sur une semaine en petits groupes de pratique musicale d’ensemble en fonction des attentes et des niveaux. Le séjour est prévu pour accueillir 20 jeunes de 13 à 17 ans.

Le contenu et le déroulé du séjour seront co-construits entre une équipe de La Fédé, professionnels de l’organisation de séjours, l’équipe de coordination et d’enseignement de l’Ecole de Musique Traditionnelle et trois artistes professionnels.

L’apprentissage et la pratique musicale sont basés sur la transmission orale des arts et traditions populaires du Pays de Redon Haute Bretagne avec une ouverture vers l’art de la parole. Ces expressions sont au cœur de l’évènement La Bogue d’Or organisé par le Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine.

Chaque fin d’après-midi, des ateliers thématiques seront proposés afin d’apprendre et d’accompagner les danses, de jouer en groupe, de développer la créativité, d’improviser…

Le séjour est ouvert à tous, sans niveau musical prérequis.

Une implication dans la mise en place de l’évènement La Bogue ayant lieu le week-end suivant est envisagée.

Lycée ISSAT Redon Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne

Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine