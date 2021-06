Séjour de Champagne-sur-Oise Cercle de voile Sillé Plage, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Sillé-le-Guillaume.

Séjour de Champagne-sur-Oise

du mercredi 7 juillet au dimanche 11 juillet à Cercle de voile Sillé Plage

Nous partons sur une structure de plein air qui allie découverte, respect de l’environnement et loisirs. Nous partons avec 10 enfant de 3 à 5 ans, 29 enfants de 6 et 11 ans et 24 enfants de 12 à 16 ans. Les enfants vont pratiquer différentes activités nautiques (voile, paddle, canoë…), différentes activités de loisirs (laser game extérieur, saut à l’élastique, accrobranche…) et ils vont participer à un raid sportif. Le soir après le repas, différentes veillées seront proposées aux enfants. Les ACM avec et sans hébergements particicipent à la socialisation des enfants.Il est important de développer des valeurs qui servent au développement des enfants : L’acceptation et le respect d’autrui, Le respect, La solidarité.

14611,76€, sur inscription

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Cercle de voile Sillé Plage 72140 Sillé le Guillaume Sillé-le-Guillaume Sarthe



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T06:30:00 2021-07-07T23:59:00;2021-07-08T00:00:00 2021-07-08T23:30:00;2021-07-08T23:59:00 2021-07-08T23:59:00;2021-07-09T00:00:00 2021-07-09T23:58:00;2021-07-10T00:00:00 2021-07-10T23:59:00;2021-07-11T00:00:00 2021-07-11T20:00:00