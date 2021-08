Brionne Base loisirs Brionne Brionne, Eure séjour de 5 jours, 4 nuits, pour jeunes âgés de 6 à 12 ans du 9 au 13 Août Base loisirs Brionne Brionne Catégories d’évènement: Brionne

**En route pour un séjour sport et nature à Brionne!!!** ——————————————————– La base de loisirs de Brionne est un plan d’eau de 22 hectares et avec une large palette d’activités: mini-golf, voile, tir à l’arc, canoé kayak, pédalo…. Il y a également une zone de baignade autorisée et surveillée avec une plage de sable.

les conditions tarifaires sont définies selon l’arrêté n°DGSD20076 du 21 décembre 2020

La ville de Louviers propose des séjours sur la base de loisirs de Brionne. Base loisirs Brionne 6 bis Avenue de la République 27800 Brionne France Brionne Eure

