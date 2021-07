séjour de 5 jours, 4 nuits, pour jeunes âgés de 6 à 12 ans du 9 au 13 août. base de loisirs de Brionne, 9 août 2021-9 août 2021, Brionne.

**En route pour un séjour sport et nature à Brionne!!!** ——————————————————– * Présentation du lieu du séjour: La base de loisirs de Brionne est un plan d’eau de 22 hectares et avec une large palette d’activités: mini-golf, voile, tir à l’arc, canoé kayak, pédalo…. Il y a également une zone de baignade autorisée et surveillée avec une plage de sable. * Organisation de la vie quotidienne et des activités pendant le séjour (hors renforcement scolaire) * Le rythme de vie: Les enfants ont besoin de vivre des journées équilibrées où sont alternés les moments d’activités et les moments calmes. L’emploi du temps quotidien et hebdomadaire des groupes sera constitué de manière à assurer un équilibre entre temps d’activités réflexives, temps d’activités sportives, culturelles ou d’animation et temps de loisirs, de détente et de repos. * La journée type:  7h30/9h00: Lever et petit déjeuner échelonné. Un animateur est présent afin de garantir le bon déroulement du petit déjeuner, tandis que le second animateur assure une surveillance au niveau des tentes puis le bon déroulement de la toilette, du brossage des dents de l’habillage du rangement des affaires et de la préparation du nécessaire pour l’activité du matin.  10h00/12h00: Activité nautique encadrée par un professionnel, puis activité autour du livret de vacances.  12h00/13h30: Préparation et prise des repas. Les menus sont établis à l’avance et la préparation est réalisée avec 2 ou 3 enfants par roulement. Un planning de ce temps de gestion est établi (avec les enfants) pour le nettoyage des tables, la vaisselle, etc. Chaque temps de repas sera basé sur la convivialité.  13h30/14h30: temps calme, jeux et détente seront de mise !  14h30/16h30: Activité nautique, et activité apprenante.  16h30/17h00: Goûter et temps d’échanges autour de la journée passée.  17h30/19h00: Temps libre encadré par les animateurs, à base de petits jeux ou détente lecture, dessins…  19h00/20h00: Diner et rangement. Brossage des dents et toilette.  20h00/21h00: Veillée: temps d’animation sous la forme de jeux (jeux de rôle, mimes, quizz,….) retour sur la journée.  21h00: retour au calme et coucher * Organisation des modules de renforcement scolaire (ces temps pourront représenter 1/3 des temps d’activités) et qualification des encadrants de ces temps: L’opération « vacances apprenantes » ayant pour objectif de développer les attitudes nécessaires aux apprentissages : la curiosité, l’écoute, la réflexion progressive avec des questionnements oraux ou écrits, la mise en œuvre et la confrontation aux points de vue des autres. De travailler les compétences fondamentales à la réussite : compréhension de textes lus par les enfants ou adolescents ou qui leur ont été lus ; expression de leurs pensées à l’oral et à l’écrit dans une langue correcte et claire. Ainsi, il sera proposé des activités ludiques visant à renforcer les compétences scolaires des jeunes tout au long du séjour. Chaque matin et/ou après-midi, il sera proposé un temps de travail accompagné autour d’un « cahier de vacances » individuel durant lequel des ateliers ludiques visant à renforcer le sens de la scolarité et de l’autonomie seront mis en place. Le groupe sera constitué de façon à avoir 6 enfants et un encadrant afin de pouvoir proposer des séances de travail de qualité et en groupe restreint. Le travail organisé sous la forme d’atelier permettra de favoriser l’approche d’une diversité culturelle et permettra à chacun de trouver sa place dans l’affirmation de sa personnalité tout en renforçant sa confiance dans ses capacités de réussite. Tous les jours, des activités sportives seront proposées sous la forme de jeux, de logique et de vocabulaire. Les veillées se feront sous la forme de Quizz, de Blind Test et d’autres jeux ludiques divers. L’équipe d’animation est constituée d’un animateur diplômé du baccalauréat et du CAPEPE et du BAFA et stagiaire BAFD, d’un étudiant stagiaire BAFA, d’un animateur BAFA et d’un stagiaire BAFA répartis sur juillet et août. Le référent covid du séjour sera l’animateur diplômé et stagiaire BAFD. PROTOCOLE SANITAIRE DES SEJOURS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS DE LA VILLE DE LOUVIERS (6 – 17 ans) Les directeurs des accueils (possédant le PSC1) seront chargés du suivi sanitaire et désignés référents COVID. Ils formaliseront et seront chargés de la diffusion des règles de prévention contre la transmission du virus à toute l’équipe. * Communication avec les familles : Les responsables légaux du mineur accueilli doivent s’assurer de son bon état de santé, avant le départ, il leur sera demandé de faire faire un test RT-PCR 72h avant le départ ou un test antigénique 24h avant. En cas de symptômes ou de fièvre, l’enfant ne doit pas être présenté et ne pourra pas être accueilli. Au moment du départ et du retour : les familles sont invitées à respecter les gestes barrières et le principe de distanciation physique, ainsi qu’à porter un masque. Les responsables légaux sont informés préalablement lors d’une réunion à l’inscription du mineur des modalités d’organisation du séjour et, notamment du principe de constitution de petits groupes de mineurs de l’importance du respect des gestes barrières par eux-mêmes et leurs enfants lors du départ et de l’arrivée du séjour. * Le port du masque : celui-ci est obligatoire dans les locaux. Le port du masque n’est pas requis à l’extérieur sauf si apparition des symptômes d’infection à la covid-19 ; auquel cas, les personnes sont isolées, munies d’un masque adapté, dans l’attente d’une prise en charge médicale. Le port du masque est obligatoire pour les mineurs à partir de 11 ans lors des déplacements (en sortie, lors des déplacements en minibus, etc.) et selon les conditions d’accueil des structures. Chaque famille est invitée à fournir les masques pour les enfants et jeunes. * Transport : Les transports vers les destinations séjours se feront en mini bus 9 places. Les règles de distanciation sociale s’appliqueront dans la mesure du possible aux transports proposés dans le cadre des ACM. Le véhicule utilisé doit faire l’objet avant et après son utilisation, d’un nettoyage et d’une désinfection dans les mêmes conditions que celles applicables aux locaux. L’animateur chauffeur portera un masque et maintiendra les distances de sécurité avec les passagers. Les enfants porteront un masque ainsi que les accompagnateurs. * Les conditions d’hébergement : Les participants disposeront de tentes 3 places qui seront occupées par 2 participants de façon à laisser 1 mètre de distance entre chaque matelas (tête bêche), ces dernières doivent permettre le respect des règles de distanciation physique. Les toiles de tente devront être aérées plusieurs fois par jour. L’hébergement des animateurs doit permettre les meilleures conditions de sécurité. C’est pourquoi chaque animateur aura sa toile de tente individuelle. Chaque participant doit disposer de son propre matériel de couchage : sac de couchage, tapis de sol, coussin. Le groupe suivra à la lettre les préconisations et procédures proposées par l’hébergeur concernant l’usage des sanitaires (protocole d’accueil des campings accueillants). * La restauration : Sur chaque lieu de séjour, une toile de tente cuisine ou un espace cuisine mis à disposition est dédié à la préparation des repas : – Lavage des mains très strict avant la préparation des repas et au cours de la préparation – Limiter le nombre de personnes : 1 animateur accompagné de 2 enfants maximum. L’aménagement des tables doit être prévu pour assurer des règles de distanciation physique. Les règles d’hygiène et gestes barrières font l’objet d’un affichage au même titre que les numéros d’urgence. Le lavage des mains doit être effectué avant et après le repas. Un nettoyage des surfaces des espaces de restauration doit être réalisé au minimum une fois par jour. * Hygiène : Des temps de toilettes et de douche en alternance. En plus de ces temps forts, des temps de toilettes des mains sont prévus entre chaque type d’activité, avant et après les repas. L’usage du savon sera privilégié toutefois, l’équipe d’animation disposera de flacons de gel pour pouvoir faire face à toute situation. Un temps sera pris au début du séjour pour expliquer les règles d’hygiènes et les modalités de mises en œuvre. * Les activités : Les activités seront organisées par groupe de 12 jeunes et 2 animateurs. Les groupes sont constitués pour toute la durée du séjour. Ils peuvent cependant être adaptés pour tenir compte notamment de la nature des activités menées. Le programme d’activités proposé tiendra compte de la distanciation physique et des gestes barrières. Chaque activité proposée fait l’objet d’une évaluation préalable et d’une adaptation au regard de ces règles. Lors d’échanges de ballons, jouets, crayons… Le lavage des mains des mineurs et la désinfection du matériel sont effectués avant et après l’activité de façon à limiter les risques de contamination. L’organisation d’activités en plein air sera conçue de façon à ce que le nombre de mineurs présents simultanément dans les espaces utilisés permette le respect de la distanciation nécessaire. Les personnes intervenant ponctuellement au sein des séjours, notamment pour la mise en place d’activités culturelles, physiques et sportives, seront admises au sein du séjour dans le respect des règles de distanciation sociale et des gestes barrières.

La ville de Louviers propose des séjours sur la base de loisirs de Brionne.

