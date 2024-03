Séjour dans les Vosges gite du lac Xonrupt-Longemer, lundi 15 avril 2024.

Séjour dans les Vosges dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 15 – 19 avril gite du lac 550

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-15T09:00:00+02:00 – 2024-04-15T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-19T00:00:00+02:00 – 2024-04-19T18:00:00+02:00

Les vacances du mois d’avril sont propices à l’ouverture, aux sorties de plein air, et à la découverte de nouvelles expériences.

Nous souhaitons que ce séjour soit l’occasion pour les jeunes de laisser leurs téléphones de côté et de couper avec les réseaux sociaux, la télévision et les jeux vidéo afin de partager des moments de convivialité et se retrouver entre amis. L’équipe met un point d’honneur sur cet axe afin que chacun trouve sa place et profite pleinement de ce séjour.

Nous optons comme habituellement pour un gîte où nous sommes les seuls occupants afin de répondre au mieux au besoin du groupe accueilli. Le gîte choisi par l’équipe est un ancien hôtel rénové qui offre des prestations de qualité.

Le lieu d’accueil propose un cadre idéal pour se ressourcer et que les jeunes s’évadent de leur quotidien.

Le gite étant sécurisé, cela permet une certaine liberté d’expression et de mouvement au sein de l’établissement.

La semaine de séjour se déroule en accueil libre, nous sommes donc responsables de toutes les tâches qui font le quotidien comme par exemple : la préparation des repas, du ménage, de la vaisselle, etc. L’équipe établit un programme de tâches adaptées avec les jeunes afin de les responsabiliser pour les rendre autonome.

Le programme est préparé en amont par l’équipe d’animation en essayant d’y inclure une activité sensationnelle ou exceptionnelle.

Au programme nous proposerons randonnée, tyrolienne, shopping, pédalo, luge d’été, balade à cheval, etc.

Les veillées sont des moments forts de chaque séjour, et sont des temps très attendus par les jeunes.

Quatre veillées sont au programme durant le séjour.

gite du lac 88400 XONRUPT-LONGEMER Xonrupt-Longemer 88400 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03-84-64-88-03 »}, {« type »: « email », « value »: « secretariat.capgray@gmail.com »}]

