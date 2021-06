Sanary sur mer Centre Azur Sanary-sur-Mer, Var Séjour Dans les coulisses du direct Centre Azur Sanary sur mer Catégories d’évènement: Sanary-sur-Mer

Séjour Dans les coulisses du direct

du lundi 16 août au vendredi 20 août

Devenu aujourd’hui centre de séjour international, le Centre Azur de Sanary-sur-Mer est né en 1959 sous le nom de « Camp Azur » à l’initiative de Charles Guillon, secrétaire international UCJG (aujourd’hui YMCA France). Partenaire régulier de la Ligue de l’enseignement FOL83, le site accueille les enfants dans des chambres ou bungalows toilés en plein cœur de la cité balnéaire de Sanary-sur-Mer, profitant ainsi des installations de nos partenaires sur place : Naturellement Sport, proposant diverses activités sportives : escalade, roller et la base nautique, proposant diverses activités nautiques: voile, planche à voile, canoé kayak …. Cette année, dans le cadre des colos apprenantes, nous avons décidé d’inclure dans nos séjours des activités de renforcement scolaire sur la thématique des activités culturelles.

Dans le cadre de l'opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Centre Azur 149 avenue du Nid, 83110 Sanary sur mer

