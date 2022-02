Séjour dans les Alpes de Haute Provence du 25 juin au 2 juillet 2022 Village vacances Le Réchastel, 25 juin 2022, Ubaye-Serre-Ponçon.

Séjour dans les Alpes de Haute Provence du 25 juin au 2 juillet 2022

du samedi 25 juin au samedi 2 juillet à Village vacances Le Réchastel

Séjour tout compris (transport, hébergement, visites). sur les rives du Lac de Serre Ponçon avec soirées animées et dégustations diverses.2 par chambre . Découverte de la vallée de l’Ubaye, du parc des Ecrins, de Gap, de la Motte du Caire, de Sisteron en petit train, de Barcelonnette et de son musée, de Forcalquier et son marché provençal, de la Seyne les Alpes, de Notre Dame du Laus, du village de Réallon. Visite de l’usine souterraine et de la maison des énergies pour connaitre l’histoire du lac et croisière sur le lac.

sur inscription, 2 tarifs 560€/380€ selon votre revenu fiscal de référence et nombre de part.

à la Bréole dans le cadre du programme séniors en vacances de l’ANCV

Village vacances Le Réchastel la Bréole Ubaye-Serre-Ponçon La Bréole Alpes-de-Haute-Provence



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-25T06:00:00 2022-06-25T23:59:00;2022-07-02T06:00:00 2022-07-02T23:59:00