SEJOUR DANS L’ENVIRONNEMENT DE BAGNOLES DE L’ORNE Gîte de la Passée, 18 juillet 2022, Bagnoles-de-l'Orne-Normandie.

Depuis six ans, l’ASPTT CAEN BASKET organise à chaque période des vacances scolaires, des stages multi-découvertes sportives et culturelles ouverts à ses licenciés et non-licenciés. Implantée au carrefour de deux QPV, la Pierre Heuzé et Saint Jean-Eudes, notre structure répond par ces stages, à notre volonté, de concilier la pratique sportive du Basket de compétition avec l’utilisation du sport comme outil d’intégration sociale, d’inclusion, de vivre ensemble, et d’épanouissement personnel. Durant toute la période du confinement, dirigeants, salariés et bénévoles de l’ASPTT CAEN BASKET, ont maintenu le lien avec parents et enfants par le biais de rencontres “virtuelles”, l’organisation de jeux, défis,… en ligne. Il nous a semblé impératif d’organiser un stage avec hébergement en juillet 2020 et 2021, afin de remédier aux difficultés repérées (repli sur soi, peur, méfiance, anxiété, rupture scolaire, omniprésence de la télévision et des jeux vidéos, perte de repères temps,…), aux problèmes consécutifs à cette séquence inédite qu’ont représenté au moins 12 semaines de confinement. La rupture avec l’école, l’instituteur/trice, les copains, l’enfermement et la promiscuité dans des logements souvent exigus seront lourds de conséquences pour les enfants et les familles si l’on ne prend garde aux effets de cette rupture scolaire et sociale sans précédent. Le programme de ce séjour a été élaboré en partenariat avec les dirigeants et bénévoles de l’ASPTT CAEN BASKET-BALL, en lien avec les travailleurs sociaux de notre secteur (Pôle de vie de la Pierre Heuzé, centre socio-culturel), Emilie LE DÛ, poste Adulte-Relais à l’ ASPTT CAEN OMNISPORTS, les acteurs locaux de Bagnoles de l’Orne. Cette “colo apprenante” doit être, grâce à des journées “re”-structurées, une fenêtre ouverte sur la vie en collectivité et ses codes de conduite, sur la découverte d’un nouvel environnement naturel, Bagnoles de l’Orne, prétexte à ancrer les jeunes participants dans la réalité géographique et historique de leur région, et un moyen pour s’ouvrir à l’enjeu environnemental, sur une pratique sportive stimulante après une période d’inactivité forcée, pratique sportive riche d’apprentissages, de dépassement de soi, de solidarité d’équipe. L’hébergement au gîte de la Passée à Bagnoles de l’Orne sera propice au dépaysement même si la distance parcourue n’est pas énorme. Il favorisera une vie collective faite de partage avec des temps importants de vie commune (tournois, jeux de société, veillées, chants, jeux d’écriture, heure du conte, lecture individuelle). Enfin nous poursuivrons nos ateliers Nutrition, “bien manger pour bien s’porter”: – l’ASPTT CAEN Basket a en effet entamé en 2018, un travail sur l’importance de la nutrition pour lutter contre les problèmes d’obésité, dont sont les premières victimes, les enfants des Quartiers Prioritaires de Ville. – relier les besoins alimentaires de l’organisme à la pratique sportive nous permet d’étudier les différentes familles d’aliments, leurs particularités et apports. – l’élaboration conjointe des menus, avec la mise en valeur des circuits courts, les ateliers cuisine durant lesquels sont élaborés des plats faits “maison” redonnent tout son sens à des temps de repas partagés et conviviaux. – ces ateliers Nutrition et Cuisine permettent de travailler des notions de mathématiques (poids, 4 opérations, mesures,…), de sciences naturelles (le corps, l’organisme, ses besoins, les différentes familles d’aliments,…). En soirée, après des temps quotidiens de restitution verbale des activités hebdomadaires (l’oral préparant l’expression écrite), les enfants seront amenés à rédiger un journal de bord, illustré par les documents recueillis sur place et analysés, la prise de photos… L’interdisciplinarité, (sport et environnement, sport et géographie, sport et santé), favorisera l’ancrage des apprentissages en leur donnant sens. Après cette longue séquence où les enfants sont restés à la maison, ils risquent d’appréhender une séparation avec le milieu familial. C’est pourquoi nous mettrons en place des temps de dialogues avec les familles. Ce sera aussi l’occasion de travailler sur la connaissance et l’utilisation d’applications informatiques telles que WhatsApp, Zoom, Messenger,… et un moment privilégié d’expression orale. Organisation de la vie quotidienne et des activités pendant le séjour: Le groupe sera composé de 24 enfants, à partir de 5 ans. Nous concluons actuellement le programme du séjour. Les enfants seront divisés en groupes sur chaque activité de la semaine, mais aussi sur les temps des douches, brossage des dents. Les enfants seront répartis en groupes de 4-5 par chambre. Transports: Les enfants se déplacerons grâce aux minis-bus de l’ASPTT CAEN. Le masque sera alors proposé lors du trajet. Les enfants se désinfecteront les mains en montant et en descendant des transports, Personnel permanent: 2 Titulaires BPJEPS APT et APT/Basket / 2 Stagiaires BPJEPS APT 3 Dirigeants Bénévoles Responsables d’activités extérieures au camp d’été Restauration: Les plats sont servis à table, et il n’y aura pas de self service ou de buffet. Les animateurs auront la charge de servir les enfants, afin qu’une seule personne touche les couverts de service. Un lavage des mains sera effectué avant et après les repas. Prévention et affichage: Au début du séjour, un affichage des consignes spécifiques dans les chambres et lors des activités sera réalisé par les encadrants. Les Activités: Les activités seront conçues par les animateurs, Avant le démarrage de chaque activité et à la fin de celles-ci, les enfants devront se laver ou se désinfecter les mains. Dans les pièces ne disposant pas de point d’eau, des bouteilles de SHA seront à la disposition du groupe. Gestion des groupes Le groupe sera divisé en sous-groupes de 12 enfants maximum, qui évolueront ensemble tout le long du séjour. Hébergement et chambres: Le gîte de la Passée a été privatisé pour la seule utilisation de ce séjour ( 5 chambres, soit 28 couchages possibles). Les chambres seront aérées tous les jours au moins 15 minutes.

Inscription, 400 euros

Proposer des activités sportives, culturelles adaptées au besoin impérieux de partir en vacances, de contacts avec la nature, nécessité de re-sociabilisation entre les enfants

Gîte de la Passée La Passée, 61600 Saint-Michel des Andaines Bagnoles-de-l’Orne-Normandie Saint-Michel-des-Andaines Orne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-18T09:00:00 2022-07-18T23:00:00;2022-07-19T07:00:00 2022-07-19T23:00:00;2022-07-20T07:00:00 2022-07-20T23:00:00;2022-07-21T07:00:00 2022-07-21T23:00:00;2022-07-22T07:00:00 2022-07-22T19:00:00