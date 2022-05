Séjour dans le massif des bauges Base de loisirs Eau vive, 1 août 2022, Lescheraines.

Séjour dans le massif des bauges

du lundi 1 août au dimanche 14 août à Base de loisirs Eau vive

Séjour culturel et sportif en Savoie dans le massif des Bauges pour un groupe mixte de 15 adolescents. Ces jeunes vont être impliqué dans l’organisation du séjour (préparation et organisation, choix des visites et des activités, gestion du budget sur place, etc.). Ils logeront sur la base de loisirs de l’eau vive dans le village de Lescheraines en Savoie. Altitude de 570 à 1331 mètres, 779 habitants, ce village situé dans la vallée à la sortie du défilé des Banges, constitue le point de rencontre de toutes les vallées et cols du cœur des Bauges. La parité sera notre priorité et le Centre Social Balzac mettra tout en œuvre pour constituer un groupe composé d’au moins 50 % de filles. La particularité de ce séjour, réside dans le fait que les adolescents qui y participeront auront pris part durant l’année à une ou plusieurs des actions suivantes : • Filles garçons main dans la main (travail autour de la mixité et l’égalité filles garçons) • Le cannabis ce n’est pas pour moi (travail autour de la prévention cannabis chez les ados) • Goûter l’été au CSB (travail autour de la citoyenneté) Il s’inscrit dans la continuité du travail effectué lors des périodes de vacances précédentes sur des thématiques bien particulières. La mixité, les relations filles garçons, l’égalité des sexes pour le projet « Filles garçons mains dans la mains », la prévention des conduites à risques pour « Le cannabis ce n’est pas pour moi », la citoyenneté, le vivre ensemble pour le projet « Goûter l’été au CSB ». Ce séjour va nous offrir un cadre idéal pour approfondir le travail mené depuis le début d’année avec les adolescents. Les comportements des jeunes évoluent quand ils changent d’environnement. Les rapports filles, garçons aussi. La vie de groupe va créer des liens, et réunir tout ce petit monde autour d’activités communes et d’un projet collectif. Ensemble ils vont participer à la co-construction du séjour avant le départ. Ils vont participer à son organisation (préparation des randonnées, choix des visites et des activités, gestion du budget sur place, etc.). Cette démarche va débuter bien en amont, soit en avril afin de pouvoir planifier au mieux et organiser ce voyage. Le groupe va participer à des initiatives locales afin d’autofinancer une partie du séjour. « Fraternité et solidarité » sera la devise du groupe qui devra fournir des efforts et se soutenir afin de tenir le rythme imposé par les randonnées prévus dans le Massif des Bauges et celui des Bornes (plateau des Glières). Les adolescents devront s’encourager et se motiver pour atteindre leurs objectifs collectifs. Il faudra prendre en compte le niveau de chacun et faire preuve de patience et de tolérance dans cette optique. Les animateurs du Centre Social Balzac auront un rôle important à jouer, ils devront ne pas perdre de vue, le but du projet et surtout être en capacité d’ouvrir le dialogue quand il le sera nécessaire pour désamorcer une situation. Ils vont organiser plusieurs veillées philo en soirée qui seront des temps d’échanges et de réflexions, sur la place des filles et des garçons dans la société, sur la consommation du cannabis et des drogues, sur la citoyenneté, etc. Les animateurs choisiront les thématiques et animeront les débats (ex : les clichés, cannabis drogue dur ou douce, etc.). Le cadre sera parfait pour sensibiliser les ados sur le respect de l’environnement et faire un parallèle avec les opérations écocitoyennes menées dans le quartier Balzac en juillet. Le Centre Social accordera une place importante à la découverte culturelle de la région et son patrimoine. Les randonnées à travers des sites historiques comme le plateau des Glières dans le massif des Bornes, haut lieu de la, résistance française durant la seconde guerre mondiale nous permettront de faire découvrir aux jeunes le patrimoine national français et une partie de son histoire.

Ouvert aux adolescents du quartier Balzac Vitry sud Ardoines sur inscriptions

Séjour culturel et sportif en Savoie dans le massif des Bauges pour un groupe mixte de 15 adolescents. Ils logeront sur la base de loisirs de l’eau vive dans le village de Lescheraines.

Base de loisirs Eau vive Lescheraines Lescheraines Savoie



2022-08-01T06:30:00 2022-08-01T07:00:00;2022-08-14T22:30:00 2022-08-14T23:00:00